Helmstedt . Die Eichenprozessionsspinner-Saison hat begonnen: Stadt Helmstedt warnt vor Brennhaaren, die Gesundheitsprobleme verursachen können.

Mit erfolgtem Blattaustrieb der Eichen und hoher Temperaturen kommt es zum Auftreten der Schmetterlingsraupe des Eichenprozessionsspinners, teilt die Stadt Helmstedt mit. Wie der Name schon vermuten lässt, befällt diese Schmetterlingsraupe ausschließlich Eichen. Bevorzugt werden hierbei alleinstehende Einzelbäume und besonnte Waldrandlagen, heißt es.

Diese gesundheitlichen Beschwerden können auftreten

Laut Mitteilung der Stadt Helmstedt entwickeln die Raupen im dritten Larvenstadium Brennhaare, die bei Kontakt zu Juckreiz, Hautausschlag sowie bei Einatmen und damit verbundenem Anschwellen der Schleimhäute zu Atemnot führen können.

Dieses Vorgehen empfiehlt die Stadt Helmstedt

Bei der Sichtung von Nestern an Stadtbäumen sollte der städtische Betriebshof unter Telefon (05351 ) 175551 informiert werden. Auf dem eigenen Grundstück wird von einer Entfernung in Eigenregie abgeraten. Hier sollte man sich an eine Fachfirma wenden, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

red