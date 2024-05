Königslutter. Eine neue Idee von Lavie in Königslutter soll für mehr Klarheit in Sachen Geschlechterzuordnung sorgen. So soll es funktionieren.

Die Zeiten, in denen Menschen sich nur in zwei Geschlechter einteilen ließen, sind vorbei. Experten verweisen auf die „Liste der 72“ (siehe lgbt.fandom.com/de/wiki/Geschlechtsidentitäten). Das Lavie-Duo, Reha zwischen Harz und Heide aus Königslutter tritt nun mit einem Vorschlag auf den Plan.

Der Anstoß war denkbar harmlos: „Wir haben in unserer Lavie-Werkstatt eine Button-Maschine gefunden“, erzählt Alex Kaupert. Schnell war die Idee geboren, für den eigenen Bereich Anstecker herzustellen, die Auskunft geben über das passende Pronomen, mit dem der Träger oder die Trägerin angesprochen werden will. Denn Alex Kaupert gehört ebenso wie Skyler Radsack zur LGBTQ-Community. „Mittlerweile ist das ein großes Projekt geworden. Für Lavie und sogar über das Projekt hinaus.“ Das sieht Sebastian Peetz genauso. Der diplomierte Sozialarbeiter und Sozialpädagoge arbeitet seit 15 Jahren als Reha-Begleiter und seit zwei Jahren im Betrieblichen Gesundheitsmanagement von Lavie. Er hat seit einiger Zeit eine zunehmende Zahl von Menschen registriert, die sich als queer definieren. „Es passt gut zu unserem Themenjahr, dass wir uns jetzt professioneller mit diesen trans-identen Personen auseinandersetzen – und zwar in allen Maßnahmen, die wir hier bei Lavie anbieten.“

Nicht über Kleidung auf das Geschlecht schließen

Ein Baustein dieser Auseinandersetzung sind jetzt also die Buttons. Denn über Kleidung oder andere Accessoires auf das empfundene Geschlecht des Gegenübers zu schließen, ist nicht mehr möglich. Nach Aussage des Duos Kaupert/Radsack, die beiden sind 19 und 21 Jahre alt, reagieren Betroffene zwar nachsichtig, wenn sie falsch angesprochen werden. Und doch entstehe ein unschönes Gefühl, wenn das Gegenüber ein falsches Pronomen benutze.

Durch die Buttons sei die Lage nun entspannter, so Skyler: „Wir beheben Unsicherheiten auf beiden Seiten des Gespächs. Es gibt einfach keine langen Diskussionen mehr.“ Obwohl sich hinter Begriffen wie Dey/Deren und Xier/Xieser (Experten sprechen von ,Neopronomen‘) fast schon eine eigene Grammatik verberge, kämen auch binäre Kreise leicht damit zurecht. Alle Neulinge bei Lavie würden künftig auf die Buttons hingewiesen. „Es hat sich auf diese Weise eine große Neugier auf das Thema ergeben, und alle entwickeln eine Sensibilisierung für das Thema – die Buttons sind eine Möglichkeit, auf schöne Art eine Lücke zu schließen und Diskriminierung zu vermeiden“, so Peetz.

Buttons sorgen für Breitenwirkung und Sichtbarkeit

„Die Gesellschaft ist in Bewegung, und die Buttons sorgen für Breitenwirkung und Sichtbarkeit, die wir so noch nicht hatten“, lobt Peetz. Für dieses Projekt entstünden so gut wie keine Kosten. Die Buttons würden zum Selbstkostenpreis gefertigt und seien in verschiedenen Designs für 50 Cent in der Cafeteria zu haben. Im Mittelpunkt aber stünden die Inhalte.

