Königslutter. Die Klasse „Giraffe“ konnte sich im Schulwettbewerb mit ihrer Idee durchsetzen. So geht es für sie weiter.

Königslutter Große Freude an der Rudolf-Dießel-Schule in Königslutter, Förderschule mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung. Die Sek 1 Klasse „Giraffe“ hat sich beim elften Schulwettbewerb zur Entwicklungspolitik „alle für EINE WELT für alle“ einen der Hauptpreise gesichert. Das berichtet der Landkreis Helmstedt in einer Pressemitteilung.

Das Projekt „Ein gutes Leben für alle Kinder – hier und in Afrika“, das sie im Rahmen des Wettbewerbs erarbeitet hatten, beschäftigte sich mit den Voraussetzungen für eine glückliche Kindheit. Anhand von digitalem und analogem Arbeitsmaterial verglichen sie die Lebensbedingungen von drei Kindern aus unterschiedlichen afrikanischen Ländern mit ihrem eigenen Glückverständnis. Die Auseinandersetzung mit diesen Themen löste den Wunsch aus, selbst aktiv zu werden. Aus diesem Grund riefen sie einen Armbandverkauf an ihrem Schulkiosk ins Leben, dessen Erlös dem Unicef-Projekt „Schule im Koffer“ zugutekam. Ihre Arbeitsergebnisse hielten sie zudem in einem liebevoll gestalteten Wandbehang aus Filz fest, heißt es weiter.

So geht es für die Rudolf-Dießel-Schule Königslutter weiter

Die Preisträgerbeiträge wurden in einem zweistufigen Verfahren von einer Fachjury bestimmt und werden mit Preisen im Gesamtwert von über 50.000 Euro prämiert. Die feierliche Preisverleihung, bei der die finalen Platzierungen und damit die Preise verkündet werden, findet in Anwesenheit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze am Dienstag, 18. Juni, in Berlin statt und wird per Livestream unter www.eineweltfueralle.de/preisverleihung2024 übertragen.

Dem Aufruf zur Teilnahme am elften Schulwettbewerb zur Entwicklungspolitik waren erneut zahlreiche Schülerinnen und Schüler aller Schulformen und Jahrgangsstufen gefolgt. Es wurden mehr als 500 Beiträge eingesandt, heißt es.

