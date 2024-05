Die dunklen Regenwolken ziehen am Vormittag vorbei: Auf der Wiese an der Kirche mitten in Rottorf werden die Täuflinge am Pfingstsonntag, 19. Mai, von Pröpstin Martina Helmer-Pham Xuan und den Pfarrern des Kirchengemeindeverbands Tobias Crins, Robert Giesecke und Bernhard Sieverling in der Lutter getauft. © FMN | Marion Korth