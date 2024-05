Weyhausen. Daniel Wolniczak vom Best Western Hotel Helmstedt am Lappwald wird gewählt. Sommerfest findet ebenfalls im Landkreis Helmstedt statt.

Ein Helmstedter ist neuer stellvertretender Kreisvorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (DEHOGA): Daniel Wolniczak vom Best Western Hotel Helmstedt am Lappwald wurde von der Jahreshauptversammlung, die in Weyhausen tagte, zum Nachfolger des scheidenden Ralf Werner bestimmt.

Niedersachsens DEHOGA-Präsident Florian Hary war der erste Gratulant, der den neuen Vorstandsmitgliedern viel Erfolg für die zukünftige Verbandsarbeit wünschte. Ebenso einstimmig wie Wolniczak wurde Schriftführerin Annika Ebert (Alte Mühle Weyhausen) neu in den Vorstand gewählt. Zuvor waren die Vorsitzende Melanie Perricone (Lindenhof Nordsteimke) und Kassenführer Christian Lindau (Best Western Parkhotel Helmstedt) in ihren Ämtern für weitere drei Jahre bestätigt worden.

Sommerfest des DEHOGA findet auf Burg Warberg statt

Hary ging noch einmal auf die Mehrwertsteuererhöhung von sieben auf 19 Prozent ein und kündigte das Thema nach der enttäuschenden Entscheidung durch die Bundesregierung noch einmal für die nächste Bundestagswahl an. Trotzdem forderte er alle Mitglieder auf, an der Europawahl teilzunehmen und das auch an allen Mitarbeitenden in den Betrieben weiterzugeben.

Aktuell werde gerade das Thema „Hauswirtschafter/in“ diskutiert. Um den Arbeitskräftemangel zu bekämpfen, wolle man Menschen die Möglichkeit geben, sich durch ihre besonderen Fähigkeiten als Hilfskräfte in der Gastronomie zu bewerben. „Früher gab es Kochfrauen in den Betrieben, die in der Küche wertvolle Arbeiten erledigt haben“, so Hary, der im Landesverband nach Lösungen sucht.

Das Sommerfest findet in diesem Jahr auf der Burg Warberg, am Ostrand des Höhenzuges Elm, statt. Ein Shuttleservice für die Wolfsburger Mitglieder soll eingerichtet werden.

