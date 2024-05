Schöningen. In der Gabelsberger Straße fällt Polizisten ein Fahrradfahrer auf. Außerdem berichtet die Polizei in Königslutter von einem Einbruch.

In der Gabelsberger Straße in Schöningen ist Polizisten am Dienstag ein Radfahrer aufgefallen, der Schlangenlinien gefahren ist. Das teilt die Polizei mit. Demnach stoppten sie den 44-Jährigen gegen 12.52 Uhr. Der Mann erklärte, über den Tag verteilt Alkohol getrunken zu haben.

Diese Aussage bestätigte ein Atemalkoholtest - er ergab 3,09 Promille. Der Mann musste im Krankenhaus Helmstedt eine Blutprobe abgeben. Einen Führerschein hat er nicht.

Einbrecher stehlen Rasenmäher und Motorsense in Lauingen

Unbekannte haben auf dem Gelände eines Sportvereins in Lauingen einen Rasenmäher und eine Motorsense gestohlen. Demnach brachen sie im Zeitraum zwischen Montag, 17.30 und 23.55 Uhr, in die als Lagerraum genutzte Garage an der Kreisstraße ein. Die Polizei vermutet, dass sie sich Zutritt über das abseits der Kreisstraße 5 gelegene Sportplatzgelände verschafft hatten.

Die Täter entwendeten einen Aufsitzrasenmäher der Marke Husqvarna und eine benzinbetriebene Rasensense der Marke Stihl. Hinweise: (05353) 91970.

