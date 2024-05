Die Angeklagte reist an den beiden Prozesstagen mit ihrem neuen Lebensgefährten zum Landgericht Braunschweig an. Als alles vorbei war, spazierten sie Hand in Hand aus dem Gericht, nahmen sich nach ein paar Metern in den Arm, küssten sich, die Frau wischte sich eine Träne aus den Augen – unklar bleibt, ob sie sich selbst oder ihr das Schicksal ihrer Kinder leidtat. © FMN | Hendrik Rasehorn