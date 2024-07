Helmstedt. Wandern im Elm, Aussicht genießen am Lappwaldsee oder Abkühlen im Freibad – all das bietet der Kreis Helmstedt. Zehn Tipps für Ausflüge.

Ferienzeit ist die beste Zeit, um Ausflüge zu machen – doch wohin soll es gehen? Ob mit der Familie, dem Partner oder einfach alleine: Was es im Kreis Helmstedt draußen zu erleben gibt, haben wir zusammengestellt.

Wandern im Naturpark Elm-Lappwald

97 ausgeschilderte Wanderwege auf einer Gesamtlänge von über 800 Kilometern können Besucher im größten Buchenwald Norddeutschlands, dem Naturpark Elm-Lappwald, erleben. Rund um die Städte Helmstedt, Königslutter und Schöningen ist für jedermann etwas dabei. Für Familien mit Kindern eignet sich beispielsweise der Elfenpfad in Langeleben. Mit etwa einem Kilometer Länge und der Chance, hinter jedem Baum ein mystisches Wesen zu entdecken, bietet der Rundweg auch Spaß für kleine Abenteurer.

Wer es gerne etwas sportlicher mag, der kommt auf dem Eulenspiegel-Rundweg auf seine Kosten. Auf einer Länge von 21 Kilometern und 300 Höhenmetern zwischen Schöppenstedt und dem Tetzelstein können Wanderer die Welt des Till Eulenspiegel kennenlernen und bei gutem Wetter sogar einen Blick auf den Brocken erhaschen.

Mountainbike-Touren rund um Helmstedt

Auf der Suche nach etwas mehr Action und Geschwindigkeit? Auch auf dem Mountainbike lässt sich der Naturpark Elm-Lappwald in all seinen Facetten erleben. Auf zahlreichen markierten Mountainbike-Strecken und Touren können sowohl Anfänger als auch erfahrene Biker ihr Können unter Beweis stellen. Für Adrenalinfans gibt es seit November 2022 außerdem den Bikepark in Schöningen. Neben einem asphaltierten Pumptrack können unerfahrene Mountainbiker auf einem der sogenannten Singletrails den richtigen Umgang mit ihrem Rad erlernen.

Auf zahlreichen ausgeschilderten Mountainbike-Strecken können sowohl Anfänger als auch erfahrene Biker den Naturpark Elm-Lappwald erleben. (Archivfoto) © Helok | Bernd Fengler

Abkühlung gefällig? Baden im Landkreis Helmstedt

Wenn die Temperaturen im Sommer immer weiter steigen, hilft nur noch ein Sprung ins kühle Nass. Im Landkreis Helmstedt gibt es vier Freibäder, die im Sommer mit Schwimmerbecken, Sprungtürmen und Angeboten für Kinder locken. Wobei das Bad in Grasleben noch in dieser Saison wegen Sanierungsarbeiten geschlossen bleibt. In der Lutterwelle in Königslutter können sich Besucher sogar über eine Rutsche freuen. Die Saison dauert hier bis zum 31. August, bis dahin können Besucher täglich von 10 bis 20 Uhr ins Wasser springen.

Das Waldbad Birkerteich in Helmstedt hat montags und dienstags, donnerstags und freitags von 7 bis 20 Uhr, am Mittwoch von 8 bis 21 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Über den Sommer verteilt bietet das Waldbad außerdem zahlreiche Konzerte und Outdoorveranstaltungen. Das Freibad in Räbke hat noch bis zum September täglich von 6 bis 20 Uhr geöffnet. Hier können Kinder während der Sommerferien kostenlos und von der DLRG betreut Schwimmen lernen.

Auch interessant

Freizeit Königslutter und Helmstedt starten in die Freibadsaison Von Marion Korth

Die Aussicht genießen rund um den Lappwaldsee

Ein begehbarer gläserner Tunnel, Sandstrände, Wasserski und Bademöglichkeiten – all das soll und könnte in der Zukunft am Lappwaldsee entstehen. Bis die ehemaligen Tagebaue Helmstedt und Wulfersdorf mit genug Wasser gefüllt sind, dauert es allerdings noch eine Weile. Aktuelle Prognosen sagen das Jahr 2032 vorher.

Ihr Newsletter für Helmstedt & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch auch 2024 hat der See, der einmal der viertgrößte in Niedersachsen werden soll, einiges zu bieten. Auf fast 20 Kilometern führt beispielsweise ein Rad oder auch Wanderweg rund um den Lappwaldsee. Highlights auf der Strecke sind die Schlossruine Harbke und der Harbker Schlosspark. Außerdem laden auf dem Weg zahlreiche Aussichtspunkte und sogenannte Paarbänke zum Verweilen ein.

An insgesamt zehn solcher Bänke können Besucher am Lappwaldsee Pause machen und die Aussicht genießen. © FMN | Markus Brich

Erlebnisland Windenergie in Söllingen: Erneuerbare Energie verstehen lernen

Wie wird aus Wind eigentlich Strom? Das Erlebnisland Windenergie in Söllingen erklärt genau das – einfach, spielerisch und kostenlos. In neun Stationen können Kinder etwas über erneuerbare Energie lernen. Die Altersempfehlungen sind ab 8, 10 und 12 Jahren für die Energie-Tafeln. Aber Kinder jeden Alters dürften die Stationen ausprobieren, wie auch auf der Webseite des Erlebnislandes zu lesen ist. Dabei geht es nicht nur darum, Tafeln zu entdecken. Ein sprechendes Energiekarussell erklärt zum Beispiel, wie viel Energie der Windpark bei Söllingen produziert. Das Erlebnisland am Pabstorfer Weg in Söllingen ist rund um die Uhr geöffnet und kostet keinen Eintritt.

Im Erlebnisland Windenergie in Söllingen können Kinder und Erwachsene spielerisch lernen, wie Windenergie funktioniert. (Archivbild) © Markus Brich | Markus Brich

Alte Ruinen entdecken auf der Schöninger Elmsburg

Ritter, Archäologin oder Schatzsucher spielen – das geht in den Ruinen der Elmsburg im Wald bei Schöningen. Das Doppel-Denkmal bietet nicht nur mittelalterliche Burgruinen, sondern auch einen vorgeschichtlichen Wallgraben-Ring. Bei der Erkundungs-Tour über das Gelände hilft ein ausgeschilderter Rundweg vom Findling „Goldener Hirsch“ bis zu jahrtausendealten Hügelgräbern. Vom Burgplatz in Schöningen führt der Wanderweg etwa 3,7 Kilometer bis zur Elmsburg. Wer eine kürzere Runde bevorzugt, kann von der Landesstraße 652 aus Schöningen in Richtung Königslutter bis zum ersten Wanderparkplatz links fahren. Von dort seien es zu Fuß etwa 1,5 Kilometer, wie auch in einem Flyer der Stadt Schöningen und des Landkreises Helmstedt steht.

Burgruinen, einen Wallgraben-Ring und ein legendenumrankter Felsen – bei einem Rundweg über das Gelände der Elmsburg bei Schöningen gibt es viel zu entdecken. © FMN | Markus Brich

Wandern mit kuscheligen Alpakas in Süpplingen, Barmke und Frellstedt

Da fehlt ein kuscheliger Begleiter für die Wanderung? Mehrere Alpakafarmen im Landkreis Helmstedt bieten Wanderungen mit den niedlichen, weichen Tieren an: das Alpakaland Nord-Elm in Süpplingen, Noahs Alpakas in Barmke und das Alpaka Paradies Sonnenburg in Frellstedt. Neben Wanderungen können Kinder und Erwachsene auch Schnupperstunden mit den Alpakas buchen, um sie zu füttern, zu streicheln und mehr über die Tiere zu lernen.

Außerdem gibt es bei jeder der Farmen einen Hofladen für Alpaka-Seife oder Kuscheltiere aus Alpaka-Wolle zum Beispiel. Termine für Wanderungen, Schnupperstunden oder Besuche in den Hofläden sollten Alpaka-Fans allerdings vorher telefonisch oder per Mail buchen. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der jeweiligen Webseite.

Alpaka im Artenschutzzentrum Grasleben. Mehrere Farmen im Landkreis Helmstedt bieten Wanderungen mit den flauschigen Vierbeinern an. (Archivbild) © FMN | Celine Wolff

Wildkatzen beobachten und Alpakas streicheln im Artenschutzzentrum Grasleben

Alpaka-Spaziergänge im Kreis Helmstedt organisiert neben den drei genannten Farmen auch das Artenschutzzentrum Grasleben. Der etwas andere Zoo lege besonderen Wert auf die Erhaltung bedrohter Tierarten, heißt es auf seiner Webseite. Mehr als 20 Tiere leben auf dem Gelände des Artenschutzzentrums – insbesondere bedrohte Wildkatzen, wie etwa Nebelparder, Geparden oder Schneeleoparden. Aber Achtung: ein spontaner Besuch beim Artenschutzzentrum ist aktuell nicht möglich. Besucher können das Zentrum nur mit einer gebuchten Führung besichtigen.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Artenschutzzentrum Grasleben (@artenschutzzentrum_grasleben) Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Im Tierpark Essehof Tiere füttern und streicheln

Wem ein spontaner Ausflug zum Tiere beobachten besser gefällt, könnte einen Ausflug zum Tierpark Essehof machen. Dort können Besucher die Tiere nicht nur beobachten – einige Arten dürfen auch gefüttert werden. Auf dem 10 Hektar großen Gelände wohnen 29 verschiedene Tierarten. Einen Parkplatz gibt es direkt vor dem Zoo, laut Tierpark-Webseite fährt außerdem die Buslinie 427 regelmäßig nach Essehof. Der Eintritt kostet für Kinder 8 Euro, für Erwachsene 10 Euro. Am Wochenende oder an Feiertagen ist der Eintritt je 2 Euro teurer.

Esel, Ziegen oder Flamingos – im Tierpark Essehof können Besucher viele Tiere bestaunen. (Archivbild) © FMN | Andreas Berger

Frisbees werfen in Schöningen und Helmstedt

Mehr sportliche Aktivität gewünscht? Zwei Disc-Golf-Parcours gibt es in Helmstedt und in Schöningen. Wie beim Golf geht es dabei darum, von einem festen Startpunkt aus in möglichst wenigen Zügen ein Ziel zu treffen. Allerdings wird nicht mit Golfball und -schläger gespielt, sondern mit Frisbeescheiben. Im Piepenbrink-Park in Helmstedt gibt es zwölf, im Schlosspark und Volkspark in Schöningen neun Bahnen, die Besucher mit eigenen Frisbees kostenlos benutzen dürfen. Disc-Golf-Scheiben ausleihen können Frisbee-Begeisterte aber auch in der Gaststätte Mykonos in Helmstedt oder im Bürgerbüro, der Tourist-Information sowie dem Schlossrestaurant in Schöningen.

Lust auf einen Frisbee-Wettkampf in den Zeugnisferien? Auf den Disc-Golf-Plätzen in Helmstedt und Schöningen ist das möglich. (Symbolbild) © picture alliance / dpa | Ina Fassbender

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Helmstedt lesen:

Täglich wissen, was in Helmstedt passiert: