Goslar. In Goslar sollen mehrere Männer zu volksverhetzendem Gesang angestimmt haben. Außerdem verursachte ein betrunkener Fahrer einen Unfall.

Im Festzelt des Schützenfestes in Goslar kam es am frühen Mittwochmorgen gegen 1.20 Uhr zu volksverhetzenden Gesängen. Das berichtet die Polizei. In Osterode kam es am vergangenen Wochenende bereits zu einem ähnlichen Fall - die Polizei ermittelt noch.

Fünf Männer im Alter von 17 bis 34 Jahren aus dem Landkreis Goslar sollen einen Gesang mit volksverhetzendem Inhalt angestimmt haben. Zu diesem Zeitpunkt sei die Musik im Festzelt bereits ausgeschaltet gewesen, das Festzelt aber noch gut besucht. Die Männer wurden durch die Polizei vom Festplatz begleitet, heißt es weiter. Alle erhielten einen Platzverweis für die gesamte Dauer des Schützenfestes, so Polizei. Sie erwarte nun ein Strafverfahren wegen Volksverhetzung.

Alkoholisierter Fahrer verursacht Unfall mit hohem Sachschaden in Goslar

Am Sonntagmorgen verursachte ein alkoholisierter Autofahrer einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und zwei leichtverletzten Personen, so die Polizei Goslar. Gegen 1.30 Uhr habe eine Streifenbesatzung einen VW Golf, der mit offensichtlich deutlich erhöhter Geschwindigkeit durch die Goslarer Innenstadt fuhr, bemerkt.

Der 26-jährige Fahrer habe zunächst nicht auf die Anhaltesignale reagiert und seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit über die Bismarckstraße und Hildesheimer Straße in Richtung Baßgeige fortgesetzt. In einer Rechtskurve der Bornhardtstraße verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Straße ab, heißt es weiter. Hierbei beschädigte er eine Straßenlaterne und Betonelemente des dortigen Baustoffhandels, bevor er vor dem Gebäude zum Stehen kam, so die Polizei. Der 26-Jährige habe versucht, vom Unfallort zu flüchten, wurde aber im Nahbereich vorläufig festgenommen.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2 Promille, zudem besitzt der Fahrer keine Fahrerlaubnis, heißt es in der Pressemitteilung. Er sowie seine 41-jährige Beifahrerin klagten über Schmerzen und kamen in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden werde auf etwa 27.000 Euro geschätzt.

Gegen den 26-Jährigen wurden laut Polizei diverse Verfahren eingeleitet. Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise durch das Fahrverhalten des Golffahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05321) 3390 mit der Polizei Goslar in Verbindung zu setzen.

