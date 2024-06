Altenau. Auf dem Herzweg in Altenau kann man jetzt auch Stempel sammeln - zum Beispiel auch für die Harzer Wandernadel. So funktioniert es.

Im Juli 2023 wurde der Altenauer Herzweg eingeweiht und seitdem bereits einmal ergänzt. Nun steht eine weitere Neuheit an: Es gibt eine Stempelrunde der Harzer Wandernadel auf dem Altenauer Herzweg.

Anfang 2024 ist der Altenauer Herzweg an seinem Startpunkt im Kurpark Altenau um eine Pulsmess-Skulptur und einen Bücherschrank mit Herzbank erweitert worden. Diese werden nun durch eine weitere Neuheit ergänzt: Sieben Stempelkästen, ein Wanderpass/Begleitheft und die Wandernadel „Altenauer Herzweg“ komplettieren das Angebot. „Die Kurbetriebsgesellschaft ,Die Oberharzer‘ mbH hat in Kooperation mit der Tourist-Information Altenau und der Harzer Wandernadel die Stempelstellen geplant und umgesetzt. Wir haben damit Profis an der Seite, die bereits seit Jahrzehnten das Konzept Harzer Wandernadel sehr erfolgreich im Harz als Vorzeigeprojekt installiert haben“, erklärt Bettina Beimel, Geschäftsführerin der Kurbetriebsgesellschaft (KBG).

Die Stempel können in das neue Begleitheft/den Wanderpass gestempelt werden. © GLC AG | GLC AG

„Einer der sieben neu installierten Stempelkästen ist sogar für die Harzer Wandernadel und die dort zu erlaufenden Abzeichen gültig“, ergänzt Klaus Dumeier, Geschäftsführer der Harzer Wandernadel. An Herzwegstation 13, an der sich die Social Media Station mit Blick über Altenau befindet, erwartet Stempelkasten 149 ab sofort alle Wanderer.

Das sind die neuen Stempelstellen auf dem Altenauer Herzweg

Stempelstelle 1: Barfußpfad (Herzweg-Station 4)

Stempelstelle 2: Blutkreislauf (Herzweg-Station 6)

Stempelstelle 3: Ein Herz und Seele (Herzweg-Station 9)

Stempelstelle 4: Atmung (Herzweg-Station 10)

Stempelstelle 5: Harzer Wandernadel 149: Social Media (Herzweg-Station 13)

Stempelstelle 6: Lieblingsplatz (Herzweg-Station 15)

Stempelstelle 7: Fässer (Herzweg-Station 17)

So viele Stationen bietet der Herzweg auf 12,4 Kilometer Länge

„Wir freuen uns sehr, dass mit der Stempelrunde nun ein weiterer Anreiz der Wandernadel zum Besuch des Wegs hinzukommt: Auf der neuen Stempelrunde können Gäste die Wanderung auf dem Herzweg über 12,4 km mit sportlichem Ehrgeiz verbinden und entdecken dabei nicht nur die 17 Stationen des Wegs, sondern auch die Stempelstellen“, sagt Katharina Dundler, Teamleiterin der Tourist-Informationen Oberharz. Das Prinzip funktioniert wie bei der Harzer Wandernadel selbst: Mit einem vorher zu erwerbendem Wanderpass/Begleitheft, der neben freien Stempelfeldern auch Informationen zum Weg und den Stationen enthält, werden die Stempelstellen erkundet und die Stempel in dem Pass dem jeweiligen Feld zugeordnet. Sind alle Stempelfelder gefüllt, kann mit dem Pass die Wandernadel „Altenauer Herzweg“ erworben werden.

Wo es Begleitheft und Wandernadel „Altenauer Herzweg“ gibt und was sie kosten

Passend zum Herweg gibt es die Wanderpässe und Abzeichen. © GLC AG | GLC AG

Der Wanderpass und die Wandernadel „Altenauer Herzweg“ sind in den Tourist-Informationen Altenau, Clausthal-Zellerfeld, Wildemann, Buntenbock und Torfhaus sowie im Onlineshop der Harzer Wandernadel gegen eine Schutzgebühr von 3 Euro für den Pass und 4,50 Euro für die Nadel erhältlich.

Die Tourist-Information Altenau hat ihr Angebot an Informationen und Souvenirs über den Herzweg ebenfalls noch erweitert: Neben allgemeinen Informationen zum Wegverlauf, die digital über www.altenauer-herzweg.de zur Verfügung stehen und auch als GPS-Track direkt auf Endgeräte geladen werden können, gibt es auch einen Flyer mit Informationen zu Verlauf, Stationen und Parkmöglichkeiten des Wegs. „Selbstverständlich beraten wir auch gerne vor Ort persönlich zu den Wandermöglichkeiten und -abschnitten des Herzwegs“, erklärt Gaby Lader, Büroleitung der Tourist-Information Altenau.

Von Links: Charlotte Jacobs (Harzer Wandernadel), Bettina Beimel (KBG), Klaus Dumeier (Harzer Wandernadel), Gaby Lader sowie Katharina Dundler (Tourist-Informationen Oberharz), Angelika Rebentisch (KBG), Rainer Eikemeyer (Harzklub Altenau) freuen sich über die neue Stempelrunde in Altenau. © KBG | KBG

Neben diesen wegweisenden Informationen bietet die Tourist-Information Altenau auch Andenken und kleine Geschenkideen rund um den Herzweg an.

Weitere Informationen unter info@oberharz.de sowie telefonisch 05328 8020 und unter www.altenauer-herzweg.de

