Göttingen. Radar-Messung in Baustelle auf der A7 zwischen Hedemünden und Drammetal. Autobahnpolizei Göttingen erläutert Sinn und Zweck des Tempolimits von 60 km/h.

Auf der A7 zwischen der Anschlussstelle Hedemünden und dem Autobahndreieck Drammetal im Landkreis Göttingen wird seit Längerem gebaut. Laut Polizei wird die rund zehn Kilometer lange Baustelle noch bis in den Spätherbst bestehen bleiben. Doch zahlreiche Verkehrsteilnehmer halten sich nicht an das dort eingerichtete Tempolimit.

Die Autobahnpolizei Göttingen teilt mit: „Gegenwärtig werden im Mittelstreifen Kanäle saniert und Schutzeinrichtungen erneuert. Hierzu sind umfangreiche Erdbewegungen erforderlich. Lkw müssen mit sehr geringer Geschwindigkeit von dem linken Fahrstreifen in die Baustelle ein und umgekehrt auch wieder aus dem Baufeld in den fließenden Verkehr einfahren. Aufgrund von Vorgaben der Berufsgenossenschaft ist aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen die Geschwindigkeit im Bereich der jeweils aktuell genutzten Baustellenzufahrten auf 60 km/h begrenzt.“

A7 bei Drammetal: Tempolimits von 60 und 80 Kilometern pro Stunde im Baustellenbereich

Weiter heiß es in der Pressemitteilung: „Die Streckenabschnitte mit der Geschwindigkeitsreduzierung auf 60 km/h variieren daher im Laufe der Bauzeit. Im übrigen Baustellenbereich gilt Tempo 80. Darüber hinaus gilt im gesamten Baustellenbereich ein Überholverbot für Lkw, Busse und Pkw mit Anhängern.“

Zunächst habe die Autobahnpolizei Göttingen beobachtet, ob die Verkehrsteilnehmer sich an die Maßnahmen halten. Doch die regelmäßigen Verstöße, die dabei festgestellt wurden, führten nun zu Geschwindigkeitsmessungen, die zusammen mit dem Landkreis Göttingen erfolgten.

Geschwindigkeitskontrolle in A7-Baustelle bei Göttingen: Hunderte Verstöße innerhalb weniger Stunden

Bereits in den ersten Stunden der Messung am Dienstag, 25. Juni, wurden dabei mehr als 400 Verstöße registriert. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 129 Km/h.

„Angesichts der Vielzahl der festgestellten Überschreitungen müssen Verkehrsteilnehmende in der Baustelle zwischen Hann. Münden-Hedemünden und dem Autobahndreieck Drammetal jederzeit mit weiteren Kontrollen rechnen“, so die Polizei. Die Göttinger Autobahnpolizei werde die Tempomessungen jedenfalls in nächster Zeit intensivieren.

