Braunlage. Schwerer Autounfall auf der B27 zwischen Braunlage und Elend. 53-Jähriger Autofahrer stirbt. Das ist passiert

Am Dienstagabend, 25. Juni 2024, kam es auf der B27 zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrzeugführer tödlich verletzt wurde. Darüber informiert die Polizeiinspektion Goslar in einem Schreiben am Mittwoch.

Demnach war der 53-jährige Magdeburger gegen 19.15 Uhr auf der B27 von Braunlage in Richtung Elend unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache er nach rechts von der Fahrbahn ab kam und mit einem Baum kollidierte.

Tödlicher Unfall bei Braunlage: B27 stundenlang gesperrt

„Aufgrund seiner schwerwiegenden Verletzungen verstarb der Fahrzeugführer noch am Unfallort“, teilt die Polizei mit. Am Pkw entstand Totalschaden.

Während der Unfallaufnahme war die B27 für drei Stunden voll gesperrt.

