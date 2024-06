Osterode am Harz. Schnecken terrorisieren dieses Jahr auch im Harz die Gemüsegärten. Der Nabu hat einige Tipps, wie man mit dem Schädling umgehen kann.

Schnecken terrorisieren dieses Jahr besonders die Gärten – auch im Harz. Abgefressene Gemüsebeete und kahle Stauden sind vielerorts zu finden. Der regenreiche Spätfrühling schafft optimale Bedingungen für die Kriechtiere. Der Nabu gibt nützliche Tipps, wie Gartenbesitzer die schleimigen Besucher in Schach halten und eine erfolgreiche Ernte einfahren können.

„Unsere Obst- und Gemüsegärten sind wahre Schlemmerparadiese für Schnecken“, erläutert Renée Gerber, Pressereferentin beim Nabu Niedersachsen: „Wildpflanzen schützen sich durch Bitterstoffe vor Schneckenfraß. Bei vielen Gemüsesorten wurden diese Stoffe jedoch herausgezüchtet, was sie zu einem gefundenen Fressen für Schnecken macht.“ In den vergangenen trocken-heißen Sommern gab es weniger Schnecken, was jungen Gemüsepflanzen zugutekam. Doch in diesem Jahr, geprägt von viel Niederschlag, sind die Weichtiere äußerst aktiv und vermehren sich stark. Auch die milden Winter tragen zu ihrer Populationsexplosion bei, da sie sich früher vermehren können. Gerber erklärt: „Wenn dann auch noch langanhaltende Nässe dazu kommt, sehen wir besonders viele Schnecken in unseren Gärten.“

Schädlinge im Harz: Diese natürlichen Methoden helfen gegen Schnecken

Wolfgang Rackow vom Nabu Osterode hat selbst bereits viele vermeintliche Hausmittel gegen Schnecken ausprobiert. In seiner Erfahrung funktioniere vor allem eine Methode gut: „Ein guter Tipp ist, alte Holzbretter zwischen die Beete zu legen“, erklärt Rackow. Auf deren Unterseiten würden sich dann die Schnecken sammeln. „Jeden Abend kann man dann einfach die Bretter umdrehen und die Schnecken sammeln“, so Rackow. Mit Salz habe er dagegen weniger Erfolg gehabt.

Auch Gerber rät davon ab, auf Schneckenkorn, Salz oder Bierfallen zurückzugreifen. „Schneckenkorn enthält häufig Wirkstoffe, die auch den natürlichen Feinden der Schnecken schaden können. Beispielsweise sind Metaldehyd und Mesurol für Igel tödlich. Außerdem können auch nützliche Schneckenarten betroffen sein“, warnt Gerber. „Auch Nematoden können nützliche Schneckenarten wie den Tigerschnegel beeinträchtigen, der die Eier schädlicher Schnecken frisst.“ Bierfallen locken durch ihren Geruch zusätzlich Schnecken aus Nachbargärten an. Zudem können geschützte Tiere wie Spitzmäuse darin ertrinken, die ebenfalls Schnecken fressen. Das Bestreuen der Schnecken mit Salz ist ebenfalls keine Lösung. „Neben dem qualvollen Tod der Schnecken schädigt Salz den Boden und verhindert weiteres Pflanzenwachstum“, so Gerber.

Ein Hochbeet kann eine wirksame Maßnahme sein, da dort weniger Schnecken vorkommen. „Auch Schneckenzäune mit speziell gebogenem Rand können die Tiere abhalten“, sagt die Pressereferentin. Durch eine naturnahe Gartengestaltung mit wilden Ecken, Steinhaufen oder Komposthaufen, die viele Versteckmöglichkeiten und Nahrungsquellen bieten, lassen sich natürliche Fressfeinde der Schnecken wie Igel, Laufkäfer und Hundertfüßer anlocken.

Auch das Pflanzen heimischer Pflanzenarten unterstützt diese Fressfeinde. Gerber empfiehlt: „Bei starkem Schneckenbefall sollte man den Garten morgens wässern, da die Tiere nachts aktiv werden und sich bei Tageslicht zurückziehen.“ Das Absammeln der Schnecken und das Aussetzen weit entfernt vom eigenen Garten, jedoch nicht in Naturschutzgebieten, ist eine weitere gute Möglichkeit.

Trotz Terror im Garten: Schnecken im Ökosystem unverzichtbar

Es sind jedoch nicht alle Schneckenarten schädlich, weiß Wolfgang Rackow vom Nabu Osterode: „Es sind hauptsächlich kleine Nacktschnecken. Die sind das große Problem.“ Insbesondere die Spanische Wegschnecken haben großen Appetit auf Salat und andere Gemüsepflanzen. Gehäuseschnecken hingegen sind weniger gefräßig, und einige Arten wie die Schnegel fressen gar kein frisches Grün.

„Einen vollständig schneckenfreien Garten zu erreichen, ist kaum möglich und auch nicht erstrebenswert“, betont Renée Gerber. „Schnecken haben eine wichtige ökologische Funktion im Garten und in der Natur. Sie zersetzen pflanzliche Abfälle und Aas und ihr Kot ist ein hervorragender Dünger. Zudem sind sie eine wichtige Nahrungsquelle für viele Tiere wie Vögel, Igel, Amphibien und Reptilien. Gärtnerinnen und Gärtner sind daher gut beraten, einen gewissen Frieden mit den Schnecken zu schließen.“

