Goslar. Eine Waffe löst am Wochenende einen Einsatz der Polizei am Goslarer Bahnhof aus. Das ist passiert: der aktuelle Polizeibericht.

Zu einer Bedrohung und einem Verstoß gegen das Waffengesetz ist es am Samstag, 15. Juni 2024, am Bahnhof in Goslar gekommen. Davon berichtet die Goslarer Polizeiinspektion.

Gegen 16 Uhr meldeten demnach mehrere Passanten, dass ein Mann am Bahnhofsvorplatz aus einer Gruppe heraus mit einer Schusswaffe auf diese und andere Menschen ziele.

Goslar: Polizisten fesseln mutmaßlich bewaffneten Mann

Unmittelbar eintreffende Polizeikräfte sprachen den jungen Mann unter Vorhalt ihrer Dienstwaffe zu Boden und fesselten ihn. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei der Waffe des Mannes um eine Spielzeugpistole, die laut Polizei als Anscheinswaffe gewertet wird.

Gegen den 19-Jährigen aus Bad Harzburg wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Anscheinswaffen sind kein Spielzeug - Hinweise der Polizei

Die Polizei weist darauf hin, dass Gegenstände, die aussehen wie Schusswaffen und mit echten Schusswaffen verwechselt werden können, laut Waffengesetz zu den sogenannten Anscheinswaffen zählen. Anscheinswaffen unterliegen unter anderem den Regelungen zum sicheren Waffentransport und dürfen weder zugriffs- noch einsatzbereit in der Öffentlichkeit geführt werden. Ein Verstoß stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und könne im Einzelfall mit einem Bußgeld von bis zu 10.000 Euro geahndet werden.

„Auch für Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte ist in dynamischen Situationen eine zweifelsfreie Einordnung von Schusswaffen als Spielzeug nicht immer eindeutig. Waffenführende Personen können sich daher einer erheblichen Gefahr aussetzen, wenn die Polizei Maßnahmen hinsichtlich ‚scharfer‘ Schusswaffen trifft“, heißt es abschließend.

