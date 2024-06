Großlohra. Unfassbar: Autofahrerin kommt 14 Mal von der Fahrbahn der A38 bei Nordhausen ab und verletzt andere. Der Alkoholtest zeigt einen Rekordwert.

Chaos auf der A38 bei Nordhausen: Schutzplanken, Leitpfosten und letztlich auch noch einen anderen Pkw rammte eine Autofahrerin am 11. Juni - und kam dabei mindestens 14 Mal von der Fahrbahn ab. Der Grund offenbarte sich den Beamten der Autobahnpolizei bei einem Atemalkoholtest vor Ort. Das Gerät zeigte dabei einen Rekordwert an - hier die ganze Story.

Schlangenlinien auf der A38: Zeugen alarmieren die Polizei

Am Abend des 11. Juni meldeten verschiedene Zeugen einen in Schlangenlinien fahrenden schwarzen Pkw auf der Autobahn 38 in Fahrtrichtung Leipzig. Dessen Fahrerin kam - wie die Zeugen berichteten - zwischen den Anschlussstellen Arenshausen und Bleicherode mindestens 14 Mal von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte die Fahrerin mit ihrem Auto mehrmals mit der Schutzplanke und überfuhr zudem mehrere Leitpfosten.

Wie die Polizei weiter berichtet, verließ die Frau mit ihrem Wagen an der Abfahrt Bleicherode die Autobahn in Richtung Mühlhausen. Hier kam sie in einer Kurve erneut von der Straße ab und kollidierte anschließend mit einem entgegenkommenden Pkw, der daraufhin im Straßengraben landete. Dessen 46-jährige Fahrerin wurde dabei verletzt.

Polizei Nordhausen nimmt Unfallfahrerin noch vor Ort den Führerschein ab

Die offensichtlich betrunkene Autofahrerin wurde durch einen Zeugen bis zum Eintreffen der Beamten der Autobahnpolizei davon abgehalten, weiterzufahren. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,79 Promille. Die Unfallverursacherin musste daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus.

Der entstandende Sachschaden an den Fahrzeugen wird seitens der Polizei auf etwa 10.000 Euro geschätzt, der Schaden an den Leitplanken auf circa 5.000 Euro. Gegen die Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

