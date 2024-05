Schierke. Auf einem Teil des bekannten Eckerlochstiegs im Nationalpark Harz kommt es zu einer Sperrung. Was Wanderer und Co jetzt wissen müssen.

Wie die Nationalparkverwaltung im Harz am Freitag, 31. Mai 2024, mitteilt, muss kurzfristig und bis auf Weiteres ein Teilstück des Eckerlochstiegs gesperrt werden. Betroffen ist demnach der Abschnitt zwischen Goethebrücke und Eckerloch.

Wanderroute zum Brocken: Was ist der Grund für die Sperrung auf dem Eckerlochstieg?

Grund sind Gefahrenstellen auf der Wanderroute zum Brocken. In dem betroffenen Bereich „ist es auf einer Länge von rund 450 Metern zu starken Ausspülungen gekommen, wodurch auch alte Kabel im Boden freigelegt wurden“, erklärt Pressesprecher Martin Baumgartner. Da die Kabel teilweise wie Drahtschlingen am Boden liegen würden, geht von ihnen eine besondere Unfall- und Verletzungsgefahr für Wandernde aus, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Wie lange wird der Eckerlochstieg im Harz gesperrt?

„Die Schäden am Weg können kurzfristig nicht beseitigt werden, da es sich bei den Kabeln um ein Baudenkmal handelt, sodass die für Denkmalschutz zuständige Behörde in die Planung und Vorbereitung der Arbeiten einbezogen werden muss“, schreibt die Nationalparkverwaltung. Hinzu komme, dass sich der Materialtransport zum betroffenen Abschnitt schwierig gestalten wird.

Der betroffene Abschnitts des Eckerlochstiegs. © Nationalpark Harz | Olaf Eggert

Wie kommen Wanderer jetzt zum Brocken?

Für Wanderer gibt es eine Umleitung über die Brockenstraße bis über den ersten Bahnübergang. Der obere Teil des Eckerlochstiegs ab dem Eckerloch sei dann wieder passierbar. Informationen über aktuelle Wegsperrungen sowie Beeinträchtigungen hält der Nationalpark Harz auch auf einer Karte im Internet bereit.

Was müssen Besucher im Nationalpark Harz beachten?

Der Nationalpark Harz fordert Besucher auf, Wegsperrungen und Warnungen ernst zu nehmen. „Bitte beachten Sie Hinweiszeichen, Sperrungen und Ausschilderungen im Gelände unbedingt zu Ihrer eigenen Sicherheit und entfernen Sie diese keinesfalls, denn das kann Mitmenschen in ernste Gefahr bringen! Bitte wandern Sie nur auf ausgeschilderten Wegen. Im Nationalpark gilt ein Wegegebot, damit die Natur auch Ruhezonen hat“, heißt es abschließend.

Der Eckerlochstieg ist laut Wikipedia der steilste und unwegsamste der Wanderwege zum Brocken.

