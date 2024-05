Osterode. Im Harz gibt es viele Orte, an denen man eine schöne Aussicht genießen kann. Diese sechs sollte man vor allem für Sonnenuntergänge aufsuchen.

Wer an den Harz denkt, sieht wohl direkt den Brocken vor seinem inneren Auge. Kein Wunder, immerhin ist er das Wahrzeichen des Harzes und mit 1.141 Metern zudem der höchste Berg Norddeutschlands. Doch die Harzregion hat noch viele weitere Ausflugsziele zu bieten. Und einige davon sind vor allem für wunderschöne Sonnenuntergänge bekannt.

1. Die Wolfswarte bei Altenau

Als Geheimtipp kann dieser Ort zwar nicht gezählt werden, aber lohnenswert ist ein Ausflug auf die Wolfswarte bei Altenau dennoch, ganz besonders zum Sonnenuntergang. Von der Wolfswarte hat man einen außergewöhnlichen Blick über große Teile des Westharzes - vorausgesetzt das Wetter spielt mit.

Der Weg nach oben ist allerdings nicht ganz einfach. Viele Wanderrouten, manche bis zu 11 Kilometer lang, führen auf die Wolfswarte. Selbst wenn man bis zu dem kleinen Parkplatz an der Landstraße zwischen Torfhaus und Altenau fährt, sind es von dort noch rund 1,5 Kilometer zu Fuß über einen teils schwer zu begehenden Weg. Wanderschuhe sind hier ein großer Vorteil.

2. Rotestein bei Hasselfelde

Etwas leichter zu erreichen ist der Rotestein bei Hasselfelde, ein Aussichtspunkt an der Rappbodetalsperre mit Blick auf den „Fjord des Oberharzes“. Von einem kleinen Waldparkplatz in der Nähe muss man nur noch rund einen Kilometer zu Fuß bis zum Rotestein laufen. Wer den Sonnenuntergang lieber mit einer größeren Wanderung verbinden möchte, kann in Hasselfelde starten und auf einem Wanderweg etwa 7 Kilometer zu Fuß zurücklegen.

3. Die Neuhofer Sonnenalm

Das Areal an der Sachsensteinhütte bei Neuhof, besser bekannt als „Sonnenalm“, ist ein Mix aus Hotspot und Geheimtipp gleichermaßen – denn fest steht: Der Ausblick von dort ist einzigartig. Besonders für einen Sonnenuntergang lohnt sich der Aufstieg, der am besten von der Bushaltestelle Neuhof Gipswerk zu meistern ist und etwa 20 Minuten dauert.

Sonnenuntergang auf der Sonnenalm bei Neuhof. © Privat | Matthias Klette

4. Der Ravensberg in Bad Sachsa

Bekannt und beliebt ist der Ravensberg in Bad Sachsa vor allem wegen des einmaligen Panoramablicks über den Südharz. Natürlich führen auch auf den Ravensberg mehrere Wanderwege. Ein großer Vorteil ist hier jedoch: Alle, die nicht so gut zu Fuß sind oder schlicht keine Lust auf Wandern haben, können von Bad Sachsa bequem mit dem Auto hochfahren.

Der Blick vom Ravensberg in der Abenddämmerung. © privat | Wolfgang Burgtorf

5. Der Agnesberg in Wernigerode

Waren Sie schon mal in Wernigerode, der „bunten Stadt im Harz“? Die historische Altstadt und das Schloss oberhalb der Stadt sind allein schon einen Ausflug wert. Und wer sich dann noch weiter hinauf traut, kann bei gutem Wetter vom Agnesberg einen wunderbaren Sonnenuntergang genießen.

6. Die Rosstrappe bei Thale

Die Rosstrappe liegt über dem Bodetal im Harz und bietet sich aufgrund des weiten Blicks besonders gut für Sonnenuntergänge an. Die Rosstrappe kann man mit dem Auto, zu Fuß, mit dem Bus oder von Thale sogar mit dem Sessellift erreichen. Von dort erreicht man übrigens auch den Hexentanzplatz - eines der bekanntesten und beliebtesten Ausflugsziele im Harz.

