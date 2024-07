Gifhorn. In der Wirtschaftswunderzeit sang sie mit „Ich will nen Cowboy als Mann“ einen Ohrwurm für die Ewigkeit.

Schlager-Fans aufgepasst: Ende September kommt eine Schlager-Ikone der deutschen Wirtschaftswunderzeit in die Gifhorner Stadthalle. Der dänische Akzent ist ihr Markenzeichen.

„Ich will nen Cowboy als Mann“ – dieser Song ist vermutlich den meisten Menschen in Deutschland bekannt. Gitte Haenning sang diesen Gassenhauer in den 60er Jahren. Am 28. September (20 Uhr) gibt die dänische Schlagersängerin und Schauspielerin ihren größten Hit in der Gifhorner Stadthalle zum Besten. Begleitet von einer Band wird sie all ihre Lieblingslieder performen – neu arrangiert und in frischem Gewand, wie es in einer Ankündigung heißt.

Eintrittskarten sind erhältlich online unter www.ma-cc.com, bei Eventim und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

