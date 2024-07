Isenbüttel. Das OLG verpflichtet die Betriebsgesellschaft, No Limit entgangenen Gewinn aus dem Kletterturm zu zahlen. So bewertet sie es selbst.

Am Freitag wurde das Urteil gesprochen: Die Tankumsee GmbH muss an das Unternehmen No Limit, das ursprünglich den Kletterturm betreiben wollte, aber wegen Bauverzögerungen nicht wie vereinbart loslegen konnte, 147.162 Euro als entgangenen Gewinn zahlen. Nach viereinhalb Jahren hat das Oberlandesgericht Braunschweig dieses Urteil gesprochen, gab die Tankumsee-Gesellschaft am Freitag bekannt.

„Das Urteil muss zunächst sorgfältig ausgewertet werden“, heißt es im Schreiben der Gesellschaft, an der der Landkreis Gifhorn knapp mehr als die Hälfte der Anteile besitzt. „Es lässt sich aber bereits jetzt festhalten, dass das Urteil ein Erfolg für die Tankumsee ist.“ Denn die Klägerin No Limit hatte sich im Prozess auf eine Gesamtforderung gegen die Tankumsee von mittlerweile über 3,8 Millionen Euro berufen. Die Tankumsee GmbH habe ausreichende Rückstellungen gebildet, um die nunmehr viel kleinere sechsstellige Summe begleichen zu können.

Der No-Limit-Chef Fatih Türk, der sich in Wolfsburg und Braunschweig schon mit den Hochseilgärten „Monkeyman“ einen Namen gemacht hatte, wollte den entgangenen Betriebsgewinn von 20 Jahren erstreiten, nachdem er den Vertrag im November 2019 gekündigt hatte – damals ging es um zunächst 3,3 Millionen Euro. Doch das Landesgericht Braunschweig hatte die Schadensersatzklage des Unternehmens zunächst abgewiesen. Das Oberlandesgericht in Braunschweig wiederum kippte dieses erstinstanzliche Urteil vor zwei Jahren.

