Wahrenholz. Die Hauptarbeiten für die Brücken an der Strecke nach Uelzen starten. Die Bahn investiert 6,2 Millionen Euro. Dies wird dort gemacht.

Die Deutsche Bahn investiere in Niedersachsen in eine starke Schiene und modernisiere die Infrastruktur, teilt das Unternehmen mit. So werden in Wahrenholz die Eisenbahnüberführungen über die Ise und den Fischergraben an der Bahnstrecke Gifhorn–Uelzen für rund 6,2 Millionen Euro erneuert.

Die Hauptarbeiten laufen seit 5. Juli bis 5. August. Dazu zählt der Rückbau der alten Brücken, Abbruch der Widerlager, Herstellung von Bohrpfahlgründungen und Widerlagern. Im Anschluss erfolgt der Einbau der neuen Brücken. Dies geschieht laut der Bahn in Tag- und Nachtarbeit. Bis September erfolgen noch Restarbeiten, die in Anspruch genommenen Flächen werden wieder hergestellt und die Baustraße zurückgebaut.

Bahn: Lärm und Erschütterungen in Wahrenholz sind nicht zu vermeiden

Trotz des Einsatzes moderner Technik seien Lärm und Erschütterungen nicht zu vermeiden, insbesondere während der Gründungs-, Abbruch- und Gleisarbeiten sowie des Ein- und Ausbaus der Hilfsbrücken, so die Bahn. Um die Auswirkungen auf den Zugverkehr so gering wie möglich zu halten, werden schall- und erschütterungsintensive Arbeiten auch nachts ausgeführt. Moderne, lärmgedämpfte Geräte und Maschinen kommen zum Einsatz sowie Signalhörner, um die Bauarbeiter zu warnen, heißt es in der Mitteilung.

In den Bereichen um die Baustellen und die Baustelleneinrichtungsfläche gegenüber der Schützenstraße Nr. 17 ist demnach mit erhöhtem Baustellenverkehr zu rechnen. Aufgrund der Arbeiten kommt es auch zu Fahrplananpassungen im Zugverkehr. Informationen werden durch das dort verkehrende Eisenbahnverkehrsunternehmen bereitgestellt.

Die DB bittet alle Betroffenen um Verständnis für die mit dieser Baumaßnahme verbundenen Unannehmlichkeiten.

