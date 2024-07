Gifhorn. Beim Abbau des Gifhorner Weinfestes gab es in der Nacht zu Sonntag zwei Diebstähle. Was zu den Fällen bekannt ist.

Im Anschluss an das diesjährige Gifhorner Weinfest hat die Polizei Gifhorn zwei Strafanzeigen wegen Diebstahls erstattet. Zu den aufgenommenen Ermittlungen suchen die Ermittler Zeugen. In beiden Fällen sind Standbetreiber die Geschädigten. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, baute ein 65-Jähriger am vergangenen Samstag seinen Stand ab und lud dazu auch die Geldkassette mit dem Wechselgeld in seinen Pkw. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nutzte den weiteren Abbau ein bislang unbekannter Täter und stahl die graue Kassette aus dem Volkswagen-Transporter. Zum Täter ist keine Beschreibung bekannt.

Zwei Taten in Gifhorn binnen kurzer Zeit: Haben Sie etwas miteinander zu tun?

Ein sehr ähnlicher Vorfall ereignete sich kurz nach Mitternacht, gegen 0.45 Uhr am frühen Sonntagmorgen. Nach den Abbauarbeiten wollte ein 60-Jähriger zusammen mit seiner Frau den Bereich der Innenstadt verlassen. Die Tageseinnahmen hatte der Mann in seinem Aktenkoffer deponiert, diesen im Transporter auf die Ladefläche gelegt. Beim Fahren aus dem Veranstaltungsbereich musste der 60-Jährige halten, da ein anderes Fahrzeug den Weg versperrte. Dies nutzte ein bislang unbekannter Täter, öffnete die Schiebetür und stahl den Koffer. Nach Zeugenangaben soll es sich hier um einen Mann im Alter zwischen 16 und 26 Jahren gehandelt haben. Dieser sei zwischen 1,65 und 1,75 Meter groß gewesen und habe das schwarze Kopfhaar an den Seiten sehr kurz und oben länger getragen. Bekleidet sei der Mann mit einer langen Hose und einem grauen Shirt gewesen. Die Flucht des Mannes verlief in Richtung Schillerplatz.

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist Teil der aufgenommenen Ermittlungen. Hinweise zu Beobachtungen von verdächtigen Personen nimmt die Polizei Gifhorn unter (05371) 9800 entgegen.

red