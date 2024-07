Meinersen. Das Startchancen-Programm der Bundesregierung und des Landes ermöglicht Investitionen unter anderem ins Personal. Das sagen Politiker.

Ab dem nächsten Schuljahr 2024/25 erhält die Hauptschule Meinersen zusätzliche Mittel aus dem neuen Startchancen-Programm der Bundesregierung und des Landes, teilt die FDP Gifhorn mit. Sie gehöre zu den ersten 1000 Schulen, die im Rahmen des Startchancen-Programms gefördert werden.

Jörg Bätjer, FDP-Lokalpolitiker aus der Samtgemeinde Meinersen, begrüßt die Entscheidung: „Es freut mich, dass unsere Steuergelder auch in Meinersen dort ankommen, wo sie am besten investiert sind: in die Bildung unserer Kinder.“ Mit dem Programm werden bundesweit 20 Milliarden Euro in die Förderung von Schulen in herausfordernden Lagen investiert, um Bildungsgleichheit zu verbessern und die Chancen von Kindern und Jugendlichen zu stärken. Die zusätzlichen Mittel werden für drei Schwerpunkte vergeben, heißt es in der Mitteilung der FDP.

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Investitionsprogramm: für die Gestaltung einer zeitgemäßen und förderlichen Lernumgebung. Chancenbudgets: für bedarfsgerechte Lösungen zur Schul- und Unterrichtsentwicklung. Zusätzliches Personal: zur Stärkung multiprofessioneller Teams.

Glogowski-Merten: Bildungserfolg wird damit unabhängiger von der sozialen Herkunft

Die Braunschweiger FDP-Bundestagsabgeordnete Anikó Glogowski-Merten ist Obfrau im Bundestagsausschuss für Kultur und Medien und hat das Startchancen-Programm mit auf den Weg gebracht. Sie sagt: „Unser Ziel ist es, in den Startchancen-Schulen die Zahl derjenigen, die die Mindeststandards verfehlen, zu halbieren. Damit wird Bildungserfolg unabhängiger von der sozialen Herkunft. Wir wissen: Jeder Euro in Bildung ist gut investiert – für mehr Teilhabe und faire Bildungschancen, für die Fachkräfte von morgen und übermorgen.“

Das Startchancen-Programm ist ein gemeinsames Förderprogramm von Bund und Ländern. Es wird über einen Zeitraum von zehn Jahren an 4000 Schulen umgesetzt, die einen besonderen Bedarf an Unterstützung haben.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red