Gifhorn. Die Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen diskutieren die Schulentwicklungsplanung – und arbeiten das Debakel bei der Europawahl auf.

Ausführlich beschäftigte sich die Kreismitgliederversammlung von Bündnis 90/Die Grünen mit der Schulentwicklungsplanung des Landkreises Gifhorn, insbesondere nach der Entscheidung der Stadt Braunschweig zum Schulbesuch von Schülern aus dem Papenteich am Lessinggymnasium in Wenden. Darüber informieren die Grünen in einer Mitteilung.

Demnach erklärte Pesi Daver, Vorsitzender des Ausschusses für Schule und Sport: „Die Entscheidung des Braunschweiger Rates, einen Teil der Schülerinnen und Schüler aus dem Papenteich nicht mehr am Lessinggymnasium in Wenden aufzunehmen, ist sehr bedauerlich und wird langfristig zu Veränderungen in der Gifhorner Schullandschaft führen.“ Gleichzeitig sei aber festzustellen, dass mindestens bis einschließlich des Schuljahrs 2025/26 die nötigen gymnasialen Beschulungskapazitäten gegeben seien. Es gibt keine Schulkrise, sagte Daver laut Mitteilung.

Grüne: Schulbeförderung im Landkreis Gifhorn muss optimiert werden

Alle Kinder könnten jetzt und würden auch in Zukunft einen entsprechenden Schulplatz erhalten, ob in Gifhorn, Meinersen, Meine oder am gymnasialen Zweig der OBS Papenteich. „Natürlich muss dabei die Schülerbeförderung optimiert werden und dazu sind auch schon entsprechende Beschlüsse im Kreistag gefasst“, so Daver. Am Ende sei es aber zu begrüßen, dass die Zahl der Schülerinnen und Schüler insgesamt zugenommen habe. „Denn das ist der eigentliche Grund für die Braunschweiger Entscheidung und das gilt auch für den Landkreis Gifhorn“, sagte der Ausschussvorsitzende.

Gifhorner Grüne müssen Nachwahlen im Vorstand durchführen

In der Diskussion kam allerdings die Frage auf, ob der Landkreis nicht auch in Wolfsburg und Braunschweig in Schulbauten investieren könne, worauf Klaus Rautenbach antwortete: „Ist es nicht anachronistisch, dass die Schulentwicklung an der Kreisgrenze endet? Schließlich haben sich die Eltern im Papenteich, in Rühen oder Weyhausen ganz bewusst dafür entschieden, dass ihre Kinder in der Nachbarstadt zur Schule gehen.“ Laut Mitteilung bestand Einigkeit, dass Einzelmeinungen nicht zielführend seien und sich der Kreisverband in einer Arbeitsgruppe mit der Schulentwicklungsplanung beschäftigen solle.

Neben der Schulentwicklung wurde auf der Versammlung auch Bilanz zum enttäuschenden Abschneiden bei der Europawahl gezogen. Zudem musste gewählt werden: Da drei Vorstandsmitglieder aus familiären und beruflichen Gründen ihren Rücktritt erklärt hatten, waren Nachwahlen für den Kreisvorstand erforderlich, heißt es in der Mitteilung. Gewählt wurden Wiebke Haarbrandt als Kreisschatzmeisterin sowie Leonie Hauer und Vera Grimm als Beisitzerinnen.

