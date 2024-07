Wahrenholz. Ein Lkw verliert in Wahrenholz mehrere hundert Liter Kraftstoff – mit Folgen für das Fließgewässer Ise. Deshalb war der Einsatz so aufwändig.

Langwieriger Einsatz für die Ortsfeuerwehr Wahrenholz: Die Kameraden der Ortsfeuerwehr sind am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr zu einem Leck geschlagenen Kraftstofftank eines Lkws ausgerückt. Auf einem Firmengelände im Gewerbegebiet liefen aus einem Leck geschlagenen Kraftstofftank eines Lkw mehrere hundert Liter Diesel aus, teilt die Ortsfeuerwehr mit.

Ortsfeuerwehr Wahrenholz: Kraftstoff lief ins Fließgewässer Ise

Die ansässige Firma habe eigenständig Maßnahmen ergriffen und den Bereich um den betroffenen Lkw weiträumig mit eigenem Bindemittel abgestreut, sodass eine weitere Ausbreitung des Kraftstoffs an der Oberfläche unterbunden wurde, heißt es seitens der Feuerwehr weiter. Zusätzlich wurde der restliche Kraftstoff im Lkw-Tank durch die Feuerwehr ausgepumpt.

Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr stand der betroffene Lkw in der Nähe eines Gullideckels. Anschließend durchgeführte Kontrollen der umliegenden Kanalisation zeigten, dass sich der Kraftstoff hierdurch bereits in das nahegelegene Fließgewässer „Ise“ ausgebreitet hatte. In Absprache mit dem Wasserverband und der unteren Wasserbehörde des Landkreises Gifhorn, wurden durch die Feuerwehr Dichtkissen im Kanalisationssystem und in der Ise gesetzt. Hierdurch sollte zum Schutz der Umwelt eine weitere Ausbreitung des Kraftstoffs verhindert werden.

Der Kraftstoff lief in das nahegelegene Fließgewässer Ise. Die Kameraden der Feuerwehr errichteten Ölsperren. © FMN | Kreisfeuerwehr Gifhorn

Zusätzlich wurden mehrere Ölsperren im betroffenen Fließgewässer errichtet, um den eingetretenen Kraftstoff aufzunehmen. „Um hierfür ausreichend Personal vorhalten zu können, haben wir die Ortsfeuerwehr Pollhöfen nachalarmieren lassen“, wird Einsatzleiter Jens Goldenbogen, in der Mitteilung der Ortsfeuerwehr zitiert. Die insgesamt etwa 20 Feuerwehrkräfte errichteten in der Ise mehrere Ölsperren aus Holzbohlen, an denen der Kraftstoff durch Auffangmittel gebunden wurde. Hierbei bekamen die Einsatzkräfte materielle Unterstützung durch die Feuerwehrtechnische Zentrale, welche weiteres Auffang- und Bindemittel bereitstellte.

18.000 Liter kontaminiertes Wasser wird aus der Ise abgepumpt

Um ein Übertreten der Ise über die errichteten Ölsperren durch drohenden Regen zu verhindern, wurde das dort angestaute, mit Kraftstoff kontaminierte Wasser, vorsorglich von der Feuerwehr in so genannte IBC-Container abgepumpt, insgesamt etwa 18.000 Liter. Die signifikanten Regenfälle der letzten Zeit haben das Gelände um die Ise jedoch stark aufgeweicht, sodass sich der Abtransport der befüllten IBC-Container, sowie die Abpumparbeiten im allgemeinen als schwierig gestalteten, heißt es weiter. Der Einsatz der Feuerwehr zog sich bis in die späten Abendstunden und konnte nach insgesamt elf Einsatzstunden gegen 21 Uhr beendet werden.

Neben den genannten Kräften, waren auch die Polizei und der Gemeindebrandmeister der Samtgemeinde Wesendorf, sowie Mitarbeiter der Gemeinde Wahrenholz im Einsatz. Die Beseitigung der Kraftstoffverunreinigung auf dem betroffenen Firmengelände, wurde von der ansässigen Firma in Absprache mit der unteren Wasserbehörde eigenständig veranlasst. Zur genauen Austrittsursache und Schadenshöhe, können seitens der Feuerwehr bislang keine Angaben gemacht werden, heißt es abschließend.

red