Gifhorn. Im Landkreis Gifhorn sind zwei Senioren Opfer von Betrügern geworden. Die Polizei warnt vor Forderungen via WhatsApp und Telefon.

Im Landkreis Gifhorn ist es in den vergangenen Tagen zu zwei Betrugsfällen gekommen. Das teilt die Polizei mit. Demnach wurde ein 65-Jähriger aus dem Gifhorner Nordkreis am Sonntag per WhatsApp kontaktiert - angeblich von seinem Sohn. Der gab vor, eine neue Handynummer zu haben und bat den 65-Jährigen um eine Überweisung. „Die fremde Kontonummer erweckte bei dem Mann keinen Argwohn, da der Sohn zuvor Opfer eines umfangreichen Datendiebstahls geworden war“, schreibt die Polizei. Er überwies erst 1500 Euro, bis der falsche Sohn ihn wieder um eine Überweisung bat. Eine Fehlermeldung beim Online-Banking verhinderte eine zweite Geldsendung. Darüber informierte der 65-Jährige seinen Sohn - auch unter der alten, ihm bekannten Nummer. So flog der Betrug schließlich auf. Der wahre Sohn meldete sich und erklärte, nie um Geld gebeten zu haben.

Die Tipps der Polizei bei dieser Betrugsmasche:

Wenn Sie von einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie diese nicht automatisch ab.

Geben Se nach Kontaktaufnahme durch eine unbekannte Nummer keine Details von sich preis, die Täter könnten dies im Gespräch verwenden, um Echtheit vorzutäuschen.

Rufen Sie die bekannte, „alte“ Nummer an und fragen bei Ihrem Angehörigen nach.

Bitten um Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

Zum zweiten Betrugsfall mit wesentlich höherem Schaden ist es laut Polizei am Dienstagnachmittag gekommen. Eine 81-Jährige aus Westerbeck erhielt einen Anruf einer vermeintlichen Polizistin. Die Betrügerin erklärte im Detail, wie die Tochter der 81-Jährigen bei einem Verkehrsunfall eine Schwangere getötet haben soll. Sie forderte die Seniorin anschließen auf, Geld als Kaution zu zahlen. Dafür dürfe sie nicht auflegen und niemandem davon erzählen. Eine angebliche Mitarbeiterin des Amtsgerichts holte schließlich einen fünfstelligen Bargeldbetrag sowie hochwertigen Schmuck ab.

Die Abholerin hat laut Opfer dunkle Haut und ist zwischen 35 und 40 Jahre alt. Sie soll eine auffällige, blaue Wollmütze getragen haben. Zwischen 16 und 17 Uhr kam es zur Übergabe von Geld und Schmuck. Die An- und Abreise der Abholerin fand im Bereich der Danziger Straße oder Posener Straße in Westerbeck statt. Die Polizei Gifhorn bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich unter (05371) 9800 bei der Polizei in Gifhorn zu melden.

Diese Tipps gibt die Polizei gegen diese Betrugsvariante:

Am Telefon keine Auskünfte geben, skeptisch sein, vor allem bei Geldforderungen.

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Sofort auflegen und Familie oder Angehörige kontaktieren.

Informieren Sie die Polizei. Drücken Sie dazu nie die Rückruftaste und lassen Sie sich nicht direkt verbinden! Wählen Sie die Nummer selbst.

Die eigenen Eltern beziehungsweise Großeltern sensibilisieren, denn: Es kann jeden treffen.

