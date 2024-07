Gifhorn. Ab sofort können die Gifhorner „Der Mannschaft“ auch im Saal des Bürgerschützenkorps zujubeln. Das ist der Grund für das Zusatzangebot.

Die Stadt Gifhorn hat einen weiteren Ort für Public Viewing zur laufenden Fußball-Europameisterschaft: Furkan Aydin, einer der Betreiber des Cappu-BSK-Saals und Chef in der Cappucabana an der Aller, kündigt an, dass alle Deutschlandspiele nun auch im Saal neben der Stadthalle auf einer großen Leinwand gezeigt werden.

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

150 Zoll hat die Leinwand – sie ist also 3,30 mal 1,90 Meter groß. Darauf sollten die Treffer von Toni Kroos & Co. wohl deutlich genug zu sehen sein. Beim vergangenen Spiel „Der Mannschaft“ gegen Dänemark am vergangenen Samstag gab es schon einen Test vor einem 50-köpfigen Publikum. „Aber da geht noch mehr“, sagt Aydin: „Hier passen bis zu 300 Leute rein.“ Die nächste Live-Übertragung ist nächsten Freitag beim Viertelfinale gegen Spanien. Anpfiff ist um 18 Uhr. Eintritt frei.

Das Public Viewing im BSK-Saal läuft parallel zu dem in der Cappucabana

Fatih Kilic (links) und Furkan Aydin lassen ab jetzt auch im BSK-Saal den EM-Ball rollen, wenn die deutsche Mannschaft ihn tritt. © FMN | Privat

Um ein Missverständnis im Vorfeld auszuräumen: Das Public Viewing im BSK-Saal läuft parallel und zusätzlich zu dem in der Cappucabana. „Es gibt kein entweder oder“, sagt der Chef, „das Cappucabana bleibt“. Denn auch dort „läuft es Bombe“. Aber der BSK-Saal habe gegenüber der Sandbar noch zwei Vorteile: Erstens sei man dort wetterunabhängig und zweitens sei es dort dunkler als draußen. Insbesondere beim frühen Anpfiff um 18 Uhr ist das ein Vorteil.

Die Besucher sitzen an Tischen und Stühlen, die auf die Leinwand ausgerichtet sind. Dazu werden Bier, Wein, Aperol und Brezeln serviert.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: