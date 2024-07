Ummern. Das Unternehmen „Tante Enso“ eröffnet in Ummern einen ganz besonderen Supermarkt. Wie das Prinzip funktioniert und was dahinter steckt.

Es ist der 24. Laden dieser Art in Niedersachsen und der 46. bundesweit: Am Donnerstag, 11. Juli, um 12 Uhr eröffnet in Ummern „Tante Enso“. Eine gute Nachricht für die Menschen vor Ort, denn dahinter verbirgt sich das neue Modell eines Supermarktes. „So hat Ummern auf zirka 245 Quadratmetern und mit einem Sortiment von 3200 Produkten wieder einen fußläufigen Supermarkt“, heißt es in der Mitteilung.

„Tante Enso“ ist ein stationärer Supermarkt, der laut Mitteilung rund um die Uhr geöffnet und zu bestimmten Tageszeiten mit Personal besetzt ist – in der Regel vier Stunden täglich. Zu diesen personalbesetzten Öffnungszeiten funktionierte der Laden genauso wie jeder andere Supermarkt mit verschiedenen Zahlungsmitteln. Zu den anderen Zeiten soll eine „Tante Enso“-Karte, die jeder und jede ab 18 Jahren bestellen kann, die Tür öffnen. Gezahlt werde an einer Selfcheckout-Kasse per hinterlegtem Lastschriftmandat.

„Tante Enso“ in Ummern ist organisiert wie eine Genossenschaft

„Tante Enso“ funktioniere nach dem Prinzip der Genossenschaft: Sobald mindestens 300 Menschen einen Anteil an der Genossenschaft erworben haben, bekomme dieser Ort seinen Supermarkt. Zu „Tante Enso“ gehört auch der Online-Shop mit Produkten des täglichen Bedarfs – um die 15.000 Artikel würden hier das Sortiment vervollständigen.

Im Januar 2022 hatte Ummern laut Mitteilung mit weit über 400 Teilhabern erfolgreich die Kampagne gehabt. „Doch durch die wirtschaftliche Lage auf dem Weltmarkt und den Ukraine-Krieg konnten die anfänglichen Pläne nicht realisiert werden“, teilt das Unternehmen aus Bremen mit. Im September 2022 habe sich dann die Lösung aufgetan: Der Tanzsaal im Ort wird umgebaut, und im Dezember 2023 hätten alle erforderlichen Genehmigungen vorgelegen.

Zur Eröffnung von „Tante Enso“ in Ummern steht Personal für Fragen zur Verfügung

Nach dem symbolischen Durchschneiden des roten Bandes und dem Auslösen der Konfetti-Kanonen bei der Eröffnung seien alle Interessierten eingeladen, sich im Laden umzuschauen, zu informieren – und einzukaufen. Das Personal vor Ort stehe für alle Fragen rund um das Einkaufen bereit. Vor dem Laden findet zudem ein buntes Rahmenprogramm statt, kündigt das Unternehmen an.

Im „Tante Enso“ soll es auch Produkte aus dem Herstellerprogramm Foodpioniere geben, „das kleinen Start-ups, Manufakturen und Herstellern eine Chance gibt, in den Wettbewerb mit den großen Marken zu treten“, wie es in der Mitteilung heißt.

