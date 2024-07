Ribbesbüttel. Die Grundschule in Ribbesbüttel wird zweizügig. Doch der Baubeginn für den benötigten neuen Anbau macht eine Übergangslösung nötig.

Bereits in diesem Sommer wird die Grundschule Ribbesbüttel erneut zweizügig, teilt die Samtgemeinde Isenbüttel mit. Für 30 Erstklässlerinnen und Erstklässler soll damit am 10. August mit ihrer Einschulung in Ribbesbüttel ein neuer Lebensabschnitt beginnen.

Seit Bekanntwerden des erhöhten Platzbedarfs arbeitet die Samtgemeinde nach eigenen Angaben eng mit der Schulleitung zusammen an einer Lösung und habe die notwendigen Maßnahmen bereits angeschoben: Für einen Anbau an die Grundschule sei eine Machbarkeitsstudie durchgeführt worden. Als nächster Schritt sollen die Architekten- und Ingenieursleistungen ausgeschrieben werden. „Realistisch gesehen kann ab 2026 mit dem Baubeginn in Ribbesbüttel gerechnet werden“, sagt André Schulz als Leiter im Fachbereich III Bauen und Gebäudemanagement der Samtgemeinde Isenbüttel.

Übergangslösung in Ribbesbüttel soll nach den Herbstferien genutzt werden

Für den Übergang werde es einen Klassenraum als Containerlösung geben, in dem störungsfrei unterrichtet werden kann. Der Bauantrag hierfür sei gestellt und die Leistungen seien ausgeschrieben worden. Die Übergangslösung soll bereits voraussichtlich nach den Herbstferien genutzt werden können. Bis dahin werde es kurzfristige interne Raumrotationen geben, damit der Unterricht möglich ist.

„Wir bedanken uns insbesondere bei dem Grundschulpersonal für ihre Flexibilität und Offenheit, mit uns gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Auch im Bauamt wird stringent daran gearbeitet, den erhöhten Platzbedarf so schnell wie möglich bedienen zu können“, fasst Jannis Gaus als Samtgemeindebürgermeister die bisherige Zusammenarbeit zusammen.

2027 soll die Übergangslösung in Ribbesbüttel wieder abgebaut werden

Für das Anbauvorhaben soll nach der „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Ausbaus ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter (Investitionsprogramm Ganztag)“ des Landes Niedersachsen ein Förderantrag gestellt werden. Dies müsse für den Erhalt der maximalen Fördersumme bis zum 31. Oktober 2025 erfolgt sein. Geplant werde in dem Anbau derzeit eine Mensa, eine Küche sowie zwei Unterrichtsräume.

Nach der Fertigstellung und offiziellen Einweihung – voraussichtlich im Jahr 2027 – soll die Übergangslösung wieder abgebaut werden.

