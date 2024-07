Gifhorn. Auf dem Weg nach Nijmegen macht die Truppe Station beim Gifhorn-Tag. Den Gifhornern versprechen die Marschgruppen ein tolles Programm.

Die Bundeswehr kommt nach Gifhorn. Die Truppe holt sich in der Südheide den Feinschliff für die anspruchsvollen Vier-Tage-Märsche im niederländischen Nijmegen. „Großkampftag“ für Delegation und Rathaus ist der Gifhorn-Tag rund um den Marktplatz am Donnerstag, 11. Juli. Die mehr als 400 Soldaten rücken aber schon zu Beginn der Woche an, wie Oberstleutnant Peter Unkelbach vom federführenden Landeskommando Nordrhein-Westfalen berichtet.

„Wir kommen mit 19 Marschgruppen, was rund 300 Soldaten entspricht“, so der Offizier. Dazu geselle sich das Team von Funktionspersonal und Führung, zusammen noch einmal etwa 90 Militärs. „Nicht zu vergessen die Feldjäger von der Militärpolizei“, so Unkelbach. Der Repräsentant der Delegation, Brigadegeneral Hans-Dieter Müller, ist das Gesicht der Truppe.

Zweimal 20 Kilometer Feinschliff, die Langstrecke ist schon absolviert

In Gifhorn sind für die Marschierer zwei 20-Kilometer-Märsche mit Gesang und Gepäck angesetzt. Einer führt am Mittwoch nach Wittingen zur Brauerei, der andere am Freitag zur Bäckerei Steinecke nach Helmstedt-Mariental. „Man läuft auch keinen Trainingsmarathon mehr vor dem Rennen“, erklärt Unkelbach die Trainingsphilosophie. Kilometer gefressen hatten die Marschierer längst vorher mt nachgewiesenen 200 Kilometern an ihren Standorten sowie zwei 40-Kilometer-Tagesmärschen Anfang Juni beim Berner Marsch in der Schweiz. Auch Mitte April war es im Kreis Gifhorn schon einmal streckenmäßig zur Sache gegangen.

Der Gifhorn-Tag ist die Gelegenheit zur Begegnung zwischen Zivilisten und Soldaten. Die Erbsensuppe schmeckt allen. © FMN | Christian Franz

Im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses steht der Gifhorn-Tag in der Innenstadt. Selbst wenn Gifhorn nie Garnisonsstadt war und die letzten Soldaten 2006 aus der Kaserne im benachbarten Wesendorf abzogen, ist das Interesse an der Bundeswehr in Gifhorn stets wach geblieben. Viele Gifhorner sind neugierig auf Marschierer, zu denen stets altgediente Kilometerfresser und fitter Nachwuchs zählen. Da findet man schnell eine Gesprächsebene.

Erbsensuppe! Schlangestehen mit Vorratsbehälter vor der Feldküche

Zumal die Delegation keineswegs die ganze Zeit in Bewegung ist. Das Rahmenprogramm sieht laut Stadt-Sprecher Frank Kornath ab 11.30 Uhr einen Infostand des Reservistenverbands vor. Ab 11.45 Uhr öffnet offiziell die Feldküche der Bundeswehr. Wer sich auskennt, stellt sich früher in die Schlange. Nicht nur Oberstleutnant Unkelbach nennt den unverzichtbaren Erbseneintopf „legendär“, den sich manche in Vorratsgefäße zum Mitnehmen füllen lassen. Als Alternative serviert die Bundeswehr Chili con Carne.

Ab 11 Uhr legt DJ Bernd Bendig auf dem Marktplatz Musik auf. Ab 11.30 Uhr stimmen Hartmut Kaufmann und Karl-Heinz Düvel deutsche Volks- und Marschlieder an. Nach einer zweiten Runde mit DJ Bernd haben die 40 Musiker des Heeresmusikkorps Kassel ihren Auftritt beim Platzkonzert auf dem Marktplatz.

Dann läuft alles auf den zackigen Höhepunkt des Tages zu, den Vorbeimarsch der 19 Marschgruppen an Repräsentanten der Stadt und der Armee. Außer Bürgermeister Matthias Nerlich und Brigadegeneral Müller wird auch der Leiter des Landeskommandos Niedersachsen Oberst Dirk Waldau die Parade abnehmen. Danach geben die Marschgruppen auf dem Marktplatz ihre Marschlieder zum Besten. Manch Einheit überrascht dabei sogar mit einer augenzwinkernden Choreographie.

Diese Gifhorner Vertreter sind in Nijmegen mit dabei

Für die letzte Runde Gemütlichkeit sticht Bürgermeister Nerlich um 17.45 Uhr ein Fass Freibier an, bevor der Musikzug der Feuerwehr Gifhorn aufspielt. Von 19 bis 21 Uhr macht DJ Bernd dann Party auf dem Marktplatz.

Gewissermaßen zum Gegenbesuch bei der Bundeswehr reist eine kleine Delegation der Stadt in der Nijmegen-Woche ins Marschlager der Bundeswehr. Die Vier-Tage-Märsche, zu denen bis zu 50.000 Menschen auf den Beinen sind, beginnen am Dienstag, 16. Juli. Bürgermeister Nerlich und seine Vertreter Thomas Reuter und Gunter Wachholz brechen am Montag auf. Am selben Tag nehmen sie an der Kranzniederlegung auf dem deutschen Soldatenfriedhof in Ysselsteyn teil. Dienstag in aller Herrgottsfrühe werden die Gifhorner die Soldaten beim Abmarsch aus dem Camp begleiten und im Anschluss ein kurzes Teilstück mitgehen. Bevor sie die Heimreise antreten. Im Auto.

