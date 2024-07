Gifhorn. Die B188 zwischen Meinersen und dem Leiferder Kreisel ist gesperrt. Mehrere Feuerwehren sind im Einsatz. Was wir derzeit wissen.

Zwei Autos sind auf der B188 zwischen Meinersen und dem Leiferder Kreisel aus unbekannten Gründen zusammengeprallt. Die beiden Autos haben nach ersten Erkenntnissen einen wirtschaftlichen Totalschaden. Die Bundesstraße 188 ist voll gesperrt.

Das ist auf der Bundesstraße in Gifhorn passiert

Am Montagnachmittag, gegen 16.40 Uhr, ereignete sich der Unfall bei Ettenbüttel. Beteiligt waren ein VW-Kleinbus aus Gifhorn und ein VW Polo mit Wolfsburger Kennzeichen. Bei der Unfallaufnahme sorgten sich die Feuerwehren der Samtgemeinde Meinersen vor allem um die eingeklemmte Person und bargen sie mit hydraulischem Gerät aus dem Fahrzeug. Anschließend soll die Person mit einem Krankenwagen in das Krankenhaus in Gifhorn gebracht werden.

Mit diesem VW-Transporter ist der VW Polo am Montagnachmittag auf der Bundesstraße 188 bei Meinersen zusammengestoßen. © FMN | Christian Franz

Die B188 ist eine wichtige Pendlerstrecke zwischen Wolfsburg und Hannover.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

