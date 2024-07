Gifhorn. Weil immer mehr Mitarbeiter fehlen, macht sich die Gewerkschaft Sorgen um Team und Klienten. Das wirft Verdi der Geschäftsführung vor.

Ein lauter Warnruf dringt aus der Gifhorner Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung. Die Ergebnisse einer Beschäftigtenbefragung der Betriebsgruppe der Gewerkschaft Verdi zeigen die rund 500 Mitarbeiter an der Belastungsgrenze. Weil rund 40 Mitarbeiter fehlen, sorgen sie sich auch um das Wohlergehen ihrer Klienten, 1300 Menschen mit Beeinträchtigungen aller Altersgruppen. Verdi: „Das Betriebsklima ist am Boden.“

Druck von oben gegen eine Umfrage unter Mitarbeitern der Lebenshilfe Gifhorn?

Vorstand und Geschäftsführung sind durch unsere Zeitung zu dem Problem angefragt, zumal Verdi schwere Vorwürfe gegen die Geschäftsführerin Tanja Heitling erhebt: „Die Geschäftsführerin Frau Dr. Heitling versuchte, den Beschäftigten eine Teilnahme an der Mitarbeiterbefragung per Dienstanweisung zu untersagen. Ein schwerwiegender Eingriff in das Grundrecht der Beschäftigten, sich gewerkschaftlich zu betätigen.“ Eine Antwort der Lebenshilfe steht aus.

Laut Verdi-Gewerkschaftssekretär Bruno Gerkens beteiligten sich mehr als 120 Beschäftigte der Lebenshilfe an der vom Betriebsrat unterstützen Umfrage. Die Ergebnisse sind teilweise erschreckend. Mehr als 50 Prozent antworteten negativ auf die Kernfrage: „In meinem Bereich gibt es genügend Personal, um den Anforderungen der Lebenshilfe und meiner Verantwortung gegenüber den Klienten gerecht zu werden.“ Die Wertschätzung der Arbeit durch den Betrieb schnitt ähnlich schlecht ab.

Kollegen der Lebenshilfe Gifhorn arbeiten am Limit, immer mehr gehen in Rente

„So kann es nicht mehr weitergehen“, erklärt die Betriebsgruppe der Lebenshilfe Gifhorn. „Aktuell sind bei uns rund 40 Stellen unbesetzt. Unsere Kollegen arbeiten am Limit. In den nächsten zehn Jahren werden viele Mitarbeiter in Rente gehen. Die Geschäftsführung muss endlich in einen offenen Dialog mit uns treten. Wir brauchen eine Strategie, wie unser Betrieb neue Mitarbeiter gewinnen und erfahrene Fachkräfte halten kann.“

Die Geschäftsführung der Lebenshilfe reagierte laut Verdi auf Kritik und Verbesserungsvorschläge mit Druck. Doch trotz der Dienstanweisung gegen die Mitarbeiterbefragung hätten sich mehr als 120 Frauen und Männer beteiligt.

Vorwurf von Verdi: Geschäftsführung der Lebenshilfe Gifhorn hat alle Gesprächsangebote ignoriert

„Anstatt konkret mit den Beschäftigten und der Gewerkschaft an den Problemen im Unternehmen zu arbeiten, versucht die Geschäftsführung zu unterbinden, dass diese überhaupt auf den Tisch kommen. Die Grundlage für Personalgewinnung in unserer Branche sind ein gutes Arbeitsklima und gute Arbeitsbedingungen“, erklärt Katrin Lüer als Mitglied der Verdi-Betriebsgruppe. „Wir wollen, dass unsere Lebenshilfe Gifhorn bekannt ist für gute Arbeitsbedingungen und eine erstklassige Betreuung. Deshalb fällt uns der Schritt in die Öffentlichkeit auch schwer. Doch wir brauchen ein Umdenken bei unserer Geschäftsführung und unserem Vorstand.“

Verdi-Bezirksgeschäftsführer Sebastian Wertmüller erklärte dazu: „In Zeiten von Personalmangel sollten Geschäftsführungen und Belegschaften nach Kompromissen suchen und aufeinander zugehen. Das scheint der Lebenshilfe leider schwerzufallen. Wir haben mehrfach versucht, mit der Geschäftsführerin und dem Verwaltungsrat in direkten Kontakt zu treten. Alle Gesprächsangebote wurden ignoriert.“

Die Klienten nur noch satt und sauber?

Andreas Karlisch, ein Betreuer in der Tagesförderstätte der Lebenshilfe Gifhorn und Heilerziehungspfleger, beschreibt die Arbeit unter Personalmangel: „Der Umfang unserer Arbeit hat sich enorm erhöht und fordert fundierte Kompetenzen aller Mitarbeitenden. Ich gehe nach der Arbeit oft mit schlechtem Gewissen nach Hause, die Menschen bekommen bei uns nicht mehr die fachliche Begleitung, die sie dringend benötigen. Statt pädagogischer Arbeit geht es oftmals nur darum, alle satt und sauber zu halten. Das schmerzt uns, denn wir haben einen anderen Anspruch an unsere Arbeit.“

Immer mehr teure Leiharbeit verschärft die Probleme bei der Lebenshilfe Gifhorn

Verdi-Sekretär Gerkens erläuterte auf Anfrage, der Personalmangel treffe auf eine anspruchsvolle Betreuungssituation. „Der Bedarf der Leute hat sich geändert.“ Vor allem hätten Menschen mit Beeinträchtigung das Recht auf ein eigenständiges, selbstbestimmtes Leben. „Das macht natürlich mehr Arbeit.“

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein weiteres Problem spricht Betriebsrat Oliver Müller an, der ebenfalls Heilerziehungspfleger ist: „Die Lücken in der Personaldecke werden durch ein übergroßes Maß an Leiharbeit gestopft.“ Das sei nicht nur sehr teuer und schlecht für die Qualität in der Betreuung. „Die Menschen, die hier leben und lernen, brauchen feste Bezugspersonen und wir Beschäftigte brauchen ein festes Team. Wir brauchen verlässliche Dienstplanung und funktionierende Ausfallkonzepte. Der dauerhafte Einsatz von Leiharbeit ist keine Lösung des Problems, da sich die Personalsituation weiter verschärfen wird“, mahnte Müller.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: