Gifhorn. Wie funktioniert Justiz? So probieren es Schüler und Schülerinnen aus Meinersen im „Moot Court“ zum ersten Mal am Amtsgericht aus.

Kürzlich fand im großen Verhandlungssaal des Amtsgerichts Gifhorn eine Premiere statt – erstmals wurde dort eine Strafverhandlung unter Anleitung eines Strafrichters durch Schüler und Schülerinnen simuliert, teilt das Amtsgericht mit. Sie gehören einer Projektgruppe des 10. bis 12. Jahrgangs des Sybilla-Merian-Gymnasiums in Meinersen an, die sich unter Führung ihrer für das Projekt verantwortlichen Lehrerin Anja Jabs an dem Konzept eines „Moot Court“ ausprobiert haben. Dabei erarbeiten unter Mitwirkung von Richterinnen und Richtern in einer üblicherweise zweitägigen Einführung in den Schulen die Schülerinnen und Schüler des Projektes die Grundlagen der Rechtsordnung, heißt es.

Für die Projektgruppe des Gymnasiums in Meinersen übernahm beim Amtsgericht Peine ein Strafrichter zusammen mit der dortigen Projektleiterin die Vorbereitungen in der Schule. Durch einen Besuch von Gerichtsverhandlungen vor Ort entstehe ein konkreter Einblick in die Praxis. Diesen gewannen die Schülerinnen und Schüler beim Besuch der Strafverhandlung beim hiesigen Strafrichter am Amtsgericht Gifhorn. Am letzten Tag simulieren dann die Schülerinnen und Schüler selbst im Sitzungssaal des Gerichtes auf der Basis ihrer bisherigen Erkenntnisse unter fachkundiger Aufsicht eine Verhandlung.

„Strafprozess“ am Gifhorner Amtsgericht wurde zum echten Erlebnis

Und dies sei dann für die Schülerinnen und Schüler aus Meinersen am Freitag auch zu einem echten Erlebnis geworden: Ausgestattet mit echten Roben, mussten sie in den von ihnen übernommenen Rollen als Staatsanwältinnen, Verteidigerinnen, Schöffen und Richterin die Aussagen ihrer als Zeugen fungierenden Mitschüler/innen würdigen, um zu entscheiden, ob der den Angeklagten darstellende Mitschüler tatsächlich die vorgeworfene Tat beging und ob und wie er dafür zu bestrafen wäre, heißt es. „Ein spannender Blick in die Praxis sorgfältiger und gelegentlich schwieriger Sachverhaltsermittlung und Einzelfallbewertung auf der Basis des Gesetzes, der für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen nicht nur interessant und erlebnisreich war“, schreibt das Amtsgericht.

Ziel des „Moot Courts“ ist überdies, neugierig auf Justiz und die dortigen Tätigkeitsfelder zu machen und den Blick für den Inhalt und Wert des Rechtsstaates zu schärfen, was offenkundig gelang, so das Amtsgericht. „Ich freue mich, dass es den Schülern und Schülerinnen so viel Spaß gemacht hat und bedanke mich für die gelungene Kooperation mit dem Amtsgericht Peine und dem Sybilla-Merian-Gymnasium in Meinersen, die ganz wesentlich auf die Initiative des Kollegen zurückgeht. Er war selbst einmal beim Amtsgericht in Gifhorn als Richter tätig und hat uns nun eine spannende Anleitung für künftige weitere Moot Courts beim Amtsgericht Gifhorn gegeben“, wird die Direktorin des Amtsgerichtes, Melanie Kieler, zitiert, die das tatkräftige Engagement von Anja Jabs betonte.

Dank ihr sei im Amtsgerichtsbezirk Gifhorn mit dem Gymnasium Meinersen das Neuland der zukunftsweisenden Zusammenarbeit zwischen Schule und Gericht in der so wichtigen Aufklärungsarbeit zum Thema Rechtsstaat betreten worden. Der nächste „Moot Court“ beim Amtsgericht Gifhorn sei für Herbst dieses Jahres, dann unter Leitung eines Richterkollegen aus Gifhorn, geplant. Bewerbungen von interessierten Schulen oder Schulklassen würden gerne aufgenommen, „ab der 9. Schulklasse dürfte es für alle Schulen ein geeignetes Format sein“, so Kieler.

