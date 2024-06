Gamsen. Es kommt zur Kollision zwischen Auto und Rad. Außerdem berichtet die Polizei von Ladendiebstahl und Widerstand gegen Beamte.

Am Samstag ist es in Gamsen, gegen 12.05 Uhr, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Das berichtet die Polizei. Demnach übersah eine 43-jährige Autofahrerin an der Kreuzung Wilscher Straße/Alte Heerstraße eine 63-jährige Fahrradfahrerin. Bei der Kollision wurde die Radlerin verletzt und wurde anschließend von Rettungskräften in ein Klinikum gebracht.

31-Jähriger wird in Gifhorner Supermarkt erwischt - und muss in Haft

Am Samstagmittag wurden Beamte der Polizei über einen Ladendiebstahl in einem Gifhorner Supermarkt informiert. Bei der Aufnahme des Sachverhalts stellten die Polizisten fest, dass der 31-jährige Ladendiebt mit zwei Haftbefehlen - ebenfalls wegen Diebstahls - bereits gesucht wurde. Er wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

38-Jähriger will Gifhorner Polizisten eine Kopfnuss geben

Am frühen Sonntagmorgen wurde eine Streifenwagenbesatzung in der Celler Straße in Gifhorn auf einen Fahrradfahrer aufmerksam. Sie kontrollierten ihn - augenscheinlich war er betrunken. Bei der Blutabnahme im Klinikum leistete der 38-Jährige Widerstand und wollte einen Polizisten mit einem Kopfstoß verletzt. Der Beamte konnte ausweichen und blieb unverletzt. Der Radfahrer kam schließlich in Polizeigewahrsam.

