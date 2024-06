Gifhorn. Gifhorns Landrat Tobias Heilmann und Erster Kreisrat Thomas Walter kündigen das Ende ihrer Zusammenarbeit an. Das ist über die Gründe bekannt.

Landrat Tobias Heilmann sowie der erste Kreisrat Thomas Walter haben am heutigen Freitag in Gifhorn bei einem Pressegespräch darüber informiert, dass sie ihre Zusammenarbeit am 31. Mai 2025 beenden. Der Ankündigung vorausgegangen waren frühzeitige sowie intensive Gespräche zwischen Heilmann und Walter über eine mögliche Verlängerung für eine weitere Amtsperiode von acht Jahren. Laut einer Pressemitteilung des Landkreis Gifhorn sind beide Wahlbeamte an der Verwaltungsspitze des Landkreises Gifhorn zu einer gemeinsamen Entscheidung gekommen.

Zu den Gründen und den Gesprächsinhalten im Detail ist Vertraulichkeit vereinbart, heißt es in der Mitteilung, doch sowohl Heilmann als auch Walter machen deutlich: „Im Ergebnis und allen gemeinsamen Erfolgen zum Trotz haben wir leider nicht in allen wichtigen Punkten eine tragfähige Übereinstimmung erreicht. Genau das hätte es aber aufgrund unser beider Haltung und Sicht auf die Dinge, für die wir beide eine große Verantwortung tragen, unbedingt gebraucht. Von daher ist die von uns beiden getragene Entscheidung nicht nur richtig, sondern auch konsequent!“

Dieser Artikel wird aktualisiert.

