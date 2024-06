Leiferde. Die Ausbauquote sei erreicht, nun startet die Wirtschaftlichkeitsprüfung. Doch die Bedingungen sind schwierig.

Viele Bürger in Dalldorf und Leiferde haben sich für den Anschluss an das Glasfasernetz und damit für die Zukunftstechnologie entschieden, teilt die Deutsche Glasfaser mit. „Mit Erreichen der Ausbauquote sind wir einen wichtigen Schritt zum Ausbau des Netzes in Dalldorf und Leiferde gegangen. Aufgrund der guten Zusammenarbeit mit der Kommune und der entsprechend hohen Anzahl der bislang bei uns eingegangenen Verträge möchten wir das Glasfaser-Projekt gerne realisieren“, heißt es von der Deutschen Glasfaser. „Begleitend zur Wirtschaftlichkeitsprüfung starten wir die Verhandlung mit möglichen Baupartnern und prüfen im Detail, ob wir den Netzausbau unter den aktuell schwierigen Marktbedingungen realisieren können.“

Das aktuelle Marktumfeld mit hohen Zinsen, gestiegenen Kosten und knappen Baukapazitäten stelle derzeit die gesamte Branche vor Herausforderungen. Aufgrund der Förderpolitik der Bundesregierung seien die ohnehin schon knappen Baukapazitäten am Markt derzeit zudem noch stärker nachgefragt. Erst wenn die Detailprüfung der Realisierbarkeit des Netzausbaus in Dalldorf und Leiferde – insbesondere der Baukosten und -kapazitäten – ganzheitlich abgeschlossen sei, werde die Deutsche Glasfaser eine klare Ausbauzusage geben können. Sobald die Prüfung abgeschlossen ist, informiert Deutsche Glasfaser alle Kundinnen und Kunden separat, heißt es weiter.

Spätentschlossene Bürger vor Ort erhielten während der laufenden Prüfungsphase weiterhin die Chance, von vergünstigten Konditionen zu profitieren, schreibt das Unternehmen abschließend.

red

