Ein Warenautomat in Gifhorn, unter anderem mit Lachgasflaschen bestückt, steht vor einem Ladengeschäft. Aus Luftballons eingeatmetes Lachgas hat sich zur Partydroge unter jungen Leuten entwickelt. In Gifhorn können über 18-Jährige es sogar am Automaten ziehen. Der Stadtelternrat hat die örtlichen Behörden Anfang Mai aufgefordert, gegen die Automaten in der Nähe von einer Schule und Kita einzuschreiten. © DPA Images | Julian Stratenschulte