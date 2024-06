Gifhorn. Mathias Wolf und Eva Zech sind für die Kontaktpflege mit Bürgern in Meinersen zuständig. Diese Aufgaben haben sie noch.

In der Samtgemeinde Meinersen sind seit Beginn des Jahres zwei neue Kontaktbeamte der Polizei im Einsatz. Polizeioberkommissarin Eva Zech und ihr Kollege Kriminalhauptkommissar Mathias Wolf werden in ihrem Einsatzbereich in erster Linie präventiven Tätigkeiten nachgehen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Dazu gehören insbesondere die Kontaktpflege mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie die Wahrnehmung von Auskunfts- und Beratungsfunktionen.

Bei ihren Streifengängen werden die beiden für Fragen rund um die Themen Verkehrssicherheitsarbeit, Ermittlung und Kriminalprävention zur Verfügung stehen. Darüber hinaus pflegen sie auch Kontakte zu Vereinen, Gemeindetreffs sowie Jugend- und Kultureinrichtungen und werden auf Märkten, Bürgerfesten und weiteren öffentlichen Veranstaltungen – mit dem Ziel, Berührungsängste abzubauen – präsent sein, heißt es weiter.

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Kontaktbeamten sind organisatorisch an das Polizeikommissariat Meinersen angegliedert und wie folgt zu erreichen: Polizeikommissariat Meinersen, Dalldorfer Straße 7, 38536 Meinersen, kob@pk-meinersen.polizei.niedersachsen.de. Eva Zech ist unter eva.zech@polizei.niedersachsen.de oder (05372) 97330 erreichbar und Mathias Wolf unter mathias.wolf@polizei.niedersachsen oder (05372) 9733128.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red