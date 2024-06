Gifhorn. In Gifhorns Innenstadt wird es am 13. Juli wieder bunt. Was das Queere Netzwerk Gifhorn neben der Demonstration noch geplant hat.

Nachdem im vergangenen Jahr der erste Christopher-Street-Day (CSD) in Gifhorn ein großer Erfolg war, will das Queere Netzwerk Gifhorn am Samstag, 13. Juli, wieder Vielfalt in Gifhorn und der Region feiern. Dieses Jahr werde das Angebot erhöht und neben der CSD-Demonstration ein buntes Straßenfest im Anschluss angeboten. Laut Mitteilung beginnt die Demonstration um 13 Uhr und endet voraussichtlich gegen 15 Uhr auf dem Platz beim Ceka-Brunnen.

Das ist das Programm zum CSD in Gifhorn

Passend zu dem bunten Straßenfest gebe es dieses Jahr einige Acts, die live auf der Bühne performen. Ab 16 Uhr lege die gebürtige Gifhorner DJ Drag Queen „UffQueen“ eine ganze Bandbreite an Genres, wie Disco, House, Pop und 90s Eurodance, auf. Ab 17.15 Uhr bringe der Braunschweiger Newcomer DJ „Luca MaHoNe“ seinen Queer-Pop Party Mix auf den CSD.

Um 18.15 Uhr begrüßen die Veranstalter die „Queermonics Braunschweig“, den ersten und einzigen queeren Chor Braunschweigs, der unter dem Motto „It’s gonna be gay“ die Liebe zur Musik mit queeren Themen vereint. Daraufhin folge mit dem Singer-Songwriter Tom Goss ein internationaler Star, der bereits auf MTVs „LogoTV“ zu hören war und zudem von der „The Washington Blade“ den Titel „Best Gay Musician“ verliehen bekommen hat.

Den Abschluss des Bühnenprogramms liefere die Punkrock-Band „Final Impact“, die seit ihrem 2015 veröffentlichten Debütalbum „Turn The Page“ nicht aus der Gifhorner Musikszene wegzudenken ist.

Queeres Netzwerk Gifhorn feiert die Pride-Week

Der CSD mit dem Bühnenprogramm finden an einem einzigen Tag statt. Doch queer sein beschränke sich nicht nur auf einen einzelnen Tag. Daher will das Queere Netzwerk dem Thema eine ganze Woche widmen, mit der „Pride-Week“. Am 13. Juli beginne diese mit dem bunten Straßenfest und der Bühnenshow. Am 14. Juli um 18 Uhr gebe es einen Poetry Slam mit queeren Künstlern im Spektrum.

Ein paar Tage später, am 17. Juli, werde im Kinocenter Gifhorn um 18 Uhr der Film „Pride“ gezeigt. Eine Diskussionsrunde mit Kommunalpolitikerin gebe es am 18. Juli ab 17.30 Uhr im Spektrum in Gifhorn.

Zusammen mit der Buchhandlung Nolte werde außerdem am 19. Juli um 19 Uhr eine Lesung mit dem Autor Benno Gammerl, der in seinem Werk über das queere Leben in Deutschland vom Kaiserreich bis heute referiert, veranstaltet.

Den Abschluss finde die Pride-Week mit einer großen After-Show-Party am 20. Juli ab 22 Uhr im BSK-Event-Saal. Tickets gibt es unter queeres-netzwerk-gf.de.

