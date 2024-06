Gifhorn. Fünf beliebte Winzer schenken in der Fußgängerzone ihre süffigen Tropfen aus. Hier lässt es sich drei Tage sorgenfrei feiern.

Zum Wohlsein, Gifhorn! Die Stadt steht ab Donnerstag ganz im Zeichen des Weinfests. Die City Gemeinschaft lädt ein und die Fußgängerzone verwandelt sich rund um den City-Brunnen für drei Tage in ein richtig schnuckeliges Weindorf.

Ohnehin sind die Gifhorner nach jetzt schon 28 Jahren Tradition längst auf den Geschmack gekommen, kennt Udo von Ey, der Vorsitzende der Kaufmannschaft, die Vorfreude: „Das Gifhorner Weinfest, das zu den schönsten Festen der Stadt zählt, hat sich zu einer festen Einrichtung entwickelt. Hier kehren Gifhorner und viele Besucher aus dem Umkreis gern auf ein Glas Wein ein, zu netten Gesprächen und guter Musik.“ Es ist einfach an alles gedacht, denn etwas Leckeres zu essen gibt es natürlich auch.

Ihre Lieblingsweine können die Gifhorner direkt beim Winzer ordern

Und wie praktisch: Wer seinen Lieblingswein gefunden hat, kann sich bei den Winzern persönlich seine Flaschen sichern. „Beim Feiern haben die Gäste die Möglichkeit, die guten Weine Rheinhessens kennenzulernen und zu bestellen“, erklärt Udo von Ey.

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was haben die fünf Weingüter Achenbach, Busch, Dorst, Hammen und Knell dieses Jahr dabei? Eine vielversprechende Auswahl der 2023er Lese und harmonisch gereifte Weine des Jahrgangs 2022. Hier sollten sich auch Kenner wohlfühlen, so von Ey, denn: „Gifhorn kann sich auf über 120 Weine und Winzersekte freuen.“ Also, es gibt so etwas wie eine Lieblingswein-Garantie.

Der Ratsweinkeller lebt wieder auf

Zumal die Winzer persönlich Gifhorn einen Besuch abstatten. Das heißt: Informationen zu Anbau, Reben und Verarbeitung gibt es aus erster Hand.

Weil ein guter Schluck auch eine schmackhafte Grundlage braucht, gibt es beim Weinfest gleich mehrere Imbissstände. Deftig Gegrilltes oder Fingerfood, Pizza oder Flammkuchen? Es wird lecker. Erinnerungen an den unvergessenen Ratsweinkeller lässt Küchenchef Hans-Jörg Bosch aufleben mit seinen Klassikern Krautspätzle und Maultaschen. Oder doch gleich „beidesch“?

Zum Schwofen: An jedem Abend spielt die Musik

Weil zum Schwofen die passende Musik gehört, ist an jedem Abend für gemütliche Unterhaltung gesorgt. Donnerstag und Sonntag treffen Morris und Ulli von 18 bis 23 Uhr den Ton. Am Freitag sind The Crazy Beats von 19 bis 23 Uhr mit von der Party.

Geöffnet ist das Weindorf allerdings immer schon ab 11 Uhr. Normalerweise bis 23 Uhr, sonnabends bleibt für ein letztes Prosit zum Abschluss aber sogar bis Mitternacht Zeit.

Wer nicht mit dem Fahrrad kommt, kann sein Auto in beiden Parkhäusern abstellen. In der Hindenburgstraße ist täglich bis 22 Uhr geöffnet. Im Parkhaus Schütte rund um die Uhr.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert: