Gifhorn. Die Aktion Fischotterschutz hat Strukturverbesserungen in der Westaue erreicht und an der Fuhse die Revitalisierungsstrecke verdoppelt.

Das Barben-Projekt der Aktion Fischotterschutz hat in enger Kooperation mit dem Unterhaltungsverband West- und Südaue eine lang geplante Strukturverbesserung der Westaue im Unterlauf bei Wunstorf (Blumenau) umgesetzt, teilt der Verein Aktion Fischotterschutz mit. Bereits zu Beginn der Planung vor etwa zwei Jahren war bekannt, dass große Exemplare der anspruchsvollen Fischart Barbe auf der Suche nach kiesreichen Laichplätzen aus der Leine in die Westaue aufsteigen.

„Solche Bereiche sind heutzutage aufgrund des Gewässerausbaus und der intensiven Gewässerunterhaltung im vergangenen Jahrhundert in Niedersachsen nur noch selten anzutreffen“, erklärt Sören Brose, der als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Aktion Fischotterschutz das Projekt an der Westaue betreut. Um die Barbe bei ihrer Fortpflanzung und beim Aufwuchs der Jungfische zu unterstützen, wurde auf einem 600 Meter langen Teilstück eine strukturverbessernde Maßnahme umgesetzt, die dem Fluss nun wieder ein Stück Dynamik zurückgibt.

Das Vorhaben hatte vier Hauptziele: die Einengung des Gewässerprofils zur Entwicklung einer gut durchströmten Rinne bei Niedrigwasser; das Einbringen von Kies als Fortpflanzungsstätte für kiesliebende Fischarten; die Aufweitung der Böschung zur Herstellung von beruhigten Flachwasserbereichen und allgemein die Erhöhung der Struktur-, Tiefen- und Strömungsvielfalt durch die fest verankerten Flussholzelemente. „Wir schaffen hier auf kleinem Raum eine Vielzahl von Lebensräumen, von denen im Endeffekt die gesamte Artzusammensetzung eines natürlichen Fließgewässers, von der Schwertlilie in der Uferzone bis zum Eisvogel an der Steilwand, profitiert“, so Brose weiter.

Lebewesen profitieren von Strukturverbesserung der Aktion Fischotterschutz

Ein weiterer bedeutender Kooperationspartner ist der Sportanglerverein (SAV) Blumenau. Er hat vor einigen Jahren bereits in Eigenregie kleinere strukturverbessernde Maßnahmen und Gehölzpflanzungen an der Westaue in Blumenau umgesetzt. Da die Mittel im Barben-Projekt nicht ausreichten, beantragte der Unterhaltungsverband erfolgreich Fördermittel für Maßnahmen zur Erhöhung der Biodiversität in der Region Hannover. Weitere Mittel kamen von der Stadt Wunstorf für die Fließgewässerentwicklung.

Mit einer Informationsveranstaltung und vielen Gesprächen wurden von Beginn an alle Akteure vor Ort in die Maßnahmenplanung eingebunden, heißt es. So konnte frühzeitig die Expertise der anliegenden Landwirte und Flächennutzer in die Planung einfließen. Auf dem 600 Meter langen Gewässerabschnitt wurden fast 60 Flussholzelemente in Form von Baumstämmen, Treibselfängen, Raubäumen mit Kronengeäst und Wurzelstubben eingebaut. Sie dienen als Lebensraum und schaffen Strömungsvielfalt.

430 Tonnen Kies böten nun den kiesliebenden Fischarten optimale Laichhabitate. Die Wurzelstubben habe die SAS Rohstoffe und Entsorgung GmbH kostenlos zur Verfügung gestellt.

Das Fluss-Fisch-Mobil ist auch dabei

Im Herbst sollen noch bei einer gemeinsamen Pflanzaktion mit den Anglern des SAV Blumenau typische Auengehölze gepflanzt werden, die in Zukunft den Fluss beschatten und somit einer übermäßigen Erwärmung des Wassers im Sommer entgegenwirken. Begleitet wird die Umsetzung der Naturschutzmaßnahmen durch Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung mit dem Fluss-Fisch-Mobil. Das Barben-Projekt wird über das Bundesamt für Naturschutz im Rahmen des Bundesprogramms Biologische Vielfalt mit Mitteln des Bundesumweltministeriums und über das Land Niedersachsen bis Ende September 2024 gefördert.

Die Aktion Fischotterschutz hat aber noch mehr erreicht: Bereits 2022, nach der Fertigstellung des ersten Revitalisierungsabschnitts an der Fuhse bei Dedenhausen, waren sich alle Beteiligten einig, es sollte weitergehen. Die bisherige Strecke wurde um eine etwa 300 Meter lange Erweiterung ergänzt. Die Fuhse wurde im vergangenen Jahrhundert vertieft und begradigt. Die Ufer seien vielerorts mit einer dicken Schicht von Wasserbausteinen gegen Abbrüche gesichert. Dann wurde der Fluss lange Zeit intensiv unterhalten. Junge Bäume im Uferbereich wurden abgemäht, Wasserpflanzen und Flussholz wurden regelmäßig entfernt. Der Fluss sollte das Wasser abführen, das war seine wichtigste Aufgabe.

Die Gewässerunterhaltung wird zurückgefahren

Seitdem hat sich vieles geändert. Die Gewässerunterhaltung wird an der Fuhse seit vielen Jahren zurückgefahren. Es werden Wege gesucht, mit denen Lebensraumvielfalt und geregelter Wasserabfluss koexistieren können. Die Fließgewässer-Revitalisierungsmaßnahme Fuhse Dedenhausen II wurde als Kooperationsprojekt geplant. Initiator war das Barben-Projekt der Aktion Fischotterschutz. Kooperationspartner war der Unterhaltungsverband Fuhse-Aue-Erse, der sich mit Fördermitteln zur Verbesserung der Biodiversität in der Region Hannover und mit Eigenmitteln an der Maßnahmenumsetzung beteiligte.

Das Ziel des Projektes war es, die Struktur- und Strömungsvielfalt zu erhöhen. Dafür wurden große Stammhölzer eingebaut, die den Fluss lenken und Dynamik erzeugen. Zudem wurden dem Fluss fast 350 Tonnen Kies zurückgeben. Er stabilisiert die Sohle und viele spezialisierte Arten, nicht zuletzt auch die Fischart Barbe, finden auf dem Kies Lebensraum und Fortpflanzungsstätte.

Eine Untersuchung zur Fischdichte im Rahmen des Barben-Projekts habe gezeigt, dass die im Jahr 2022 umgesetzte Maßnahme innerhalb von zwei Jahren zu einer Zunahme der allgemeinen Fischdichte von erstaunlichen 390 Prozent geführt habe. Durch die ergänzende Strukturverbesserung ist an der Fuhse bei Dedenhausen nun ein 570 Meter langer revitalisierter Abschnitt entstanden, der Lebensraum für viele anspruchsvolle Tier- und Pflanzenarten bietet.

