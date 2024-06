Neudorf-Platendorf. In dem Sportverein kann man sich besonders gut engagieren, findet der Landessportbund. Zusätzlich bekam der Sportverein noch dies.

Der TuS Neudorf-Platendorf wurde vom Landessportbund Niedersachsen als „Engagementfreundlicher Sportverein“ in Gold ausgezeichnet, teilt der Verein mit. Der TuS biete vorbildliche Rahmenbedingungen für ehrenamtlich und freiwillig Engagierte, heißt es in der Mitteilung weiter. „Durch eine engagementfreundliche Kultur und ein systemisches und strategisches Ehrenamts- und Freiwilligenmanagement stehen Engagierte mit ihren Bedürfnissen im Mittelpunkt“, schreibt der Verein weiter. Der TuS sei nachweislich eine attraktive Einsatzstelle für Engagierte.

Wie kam es dazu? Der TuS habe sich beim Landessportbund beworben, wurde ausgewählt, hat daraufhin einen 17-Punkte-Selbstbewertungsbogen mit rund 80 Anlagen zusammengestellt und diesen in einem mehrstündigen Audit präsentiert. Die finale Zertifizierung führte vor Ort Philipp Garmann vom Landessportbund durch, und bereits am Folgetag kamen die Glückwünsche aus Hannover zur höchsten Auszeichnung in Gold.

Zusätzlich zur Auszeichnung gab es noch Fördermittel für den TuS Neudorf-Platendorf

Die offizielle Übergabe des Zertifikats erfolgte am 21. Juni durch Martin Roth, Geschäftsführer des Kreissportbundes Gifhorn. Der TuS lud zur kleinen Feierstunde ins Vereinsheim ein, gemeinsam mit dem Vorstandsteam nahm der Vorsitzende Frank Müller die Ehrung für den Verein entgegen. Neben der Urkunde und einem Türschild gab es auch noch Fördermittel in Höhe von 2000 Euro vom Landessportbund, der Kreissportbund Gifhorn übergab noch Gutscheine von Sport Thieme über 200 Euro. Der TuS freute sich ebenfalls über das Präsent von Gemeindebürgermeister Jochen Koslowski, der sich beim TuS für dessen hervorragenden Einsatz in der Sassenburg bedankte. Den Worten schloss sich Ortsbürgermeister Fabian Hoffmann an.

