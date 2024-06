Gifhorn. Mit der neuen Fassung des Gesetzes haben mehr Personen Anspruch auf eine Einbürgerung. Gifhorn verzeichnet eine erhöhte Nachfrage.

Das Staatsangehörigkeitsgesetz in der neuen Fassung tritt ab 27. Juni in Kraft, informiert die Einbürgerungsstelle in Gifhorn. Die Einbürgerungsvoraussetzungen würden damit deutlich erleichtert, insbesondere durch die Herabsetzung der erforderlichen Aufenthaltszeit sowie die allgemeine Hinnahme von Mehrstaatigkeit. Aufgrund des Gesetzes erweitere sich der anspruchsberechtigte Personenkreis erheblich, heißt es weiter. Dies habe zur Folge, dass bereits jetzt eine starke Erhöhung der Anfragen zur Einbürgerung zu verzeichnen sei.

Die Einbürgerungsstelle sei bemüht, diese Anliegen schnellstmöglich zu bearbeiten. Sie bitte um Nachsicht, da es hierbei zu zeitlichen Verzögerungen kommen werde, und bitte darum, von wiederholten Anfragen abzusehen.

Weitere Informationen zur Einbürgerung gibt es unter der Adresse https://www.gifhorn.de unter der Rubrik Bürgerdienste/Dienstleistungen A-Z und dem Stichwort „Einbürgerung“.

