Gifhorn. Ein heftiger Zusammenstoß mitten auf einer Kreuzung in Gifhorns Südstadt löst einen Großeinsatz aus. Die Polizei sucht den Verursacher.

Bei einem schweren Unfall mitten in der Gifhorner Südstadt drohte am Sonntagnachmittag ein Massenanfall an Verletzten. Ein VW Golf Cabrio stieß gegen 17.15 Uhr mit einem Familien-Van zusammen, in dem vier Menschen saßen. Zeugen fürchteten das Schlimmste – und auch die alarmierte Gifhorner Einsatzleitstelle ging nach dem Unfall-Schreck von einer Großschadenslage aus.

Wie viele Insassen des VW Touran waren wie schwer verletzt? Sicherheitshalber eilten drei Notärzte und sechs Rettungswagen zum Sonnenweg. Auch Polizei und Feuerwehr kümmerten sich um Menschen und Fahrzeuge.

Drei Menschen müssen zur Versorgung ins Krankenhaus

Nach und nach klärte sich die Lage – und es zeigte sich: Das Allerschlimmste trat nicht ein. Alle Insassen kamen aus eigener Kraft aus den Autos. Leicht verletzt wurden die Fahrerin des Golf Cabrio und zwei Personen aus dem VW Touran, der Fahrer (42) und ein junger Mitfahrer. Sie kamen zur Versorgung mit den Krankenwagen ins Klinikum Gifhorn.

Die Polizei suchte gleich an der Unfallstelle nach der Ursache des Crashs. Die Ampel am Knoten Sonnenweg/Limbergstraße war am Sonntag ausgeschaltet. Es gilt eine Vorfahrtregelung. Zwei der vier Fahrtrichtungen sind zudem Tempo-30-Zonen. Warum es trotz der überschaubaren Verkehrssituation krachte, wird ermittelt. Auch nähere Angaben zu den Unfallbeteiligten wollten die Beamten noch zusammentragen, nachdem alle in Sicherheit waren.

Die 14 freiwilligen Feuerwehrleute um Einsatzleiter Frank Maiwald kümmerten sich um auslaufende Flüssigkeiten aus den Schrottautos, bis sie abgeschleppt wurden. Die Kreuzung war vorübergehend gesperrt.

