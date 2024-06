Groß Schwülper. Als der Niederländer (72) beim Einparken die Kontrolle über sein Fahrzeug verliert, setzt er eine unheilvolle Ereigniskette in Gang.

Ein Unfalleinsatz hat am Samstagnachmittag die Feuerwehren Rothemühle und Groß Schwülper in Atem gehalten. Die Unachtsamkeit eines niederländischen Autofahrers (72) setzte eine unheilvolle Ereigniskette in Gang. Menschen kamen wie durch ein Wunder unversehrt davon. Doch der Schaden geht in die Zigtausende. Und die schicksalhafte Unfallszene muss man sich erst einmal vorstellen.

Mit Vollgas durch den Metallstabzaun

Laut Polizei Meine wollte der Mann gegen 13 Uhr am Schwülperaner Rasthof Ruhmrischkamp an der Bundesstraße 214 auf Toilette. Während seine Frau aus dem VW Touran ausstieg, um nach einem Behinderten-WC zu fragen, rangierte der Mann im Lkw-Bereich der Rastanlage. Warum auch immer, urplötzlich startete der Wagen durch und schoss mit Vollgas durch einen soliden Metallstabzaun in einen abgesperrten Privatbereich. Dort bohrte sich der VW in eine Lücke zwischen einem abgestellten Wohnwagen und einem großen Wohnmobil.

Der VW Touran des Niederländers wurde zwischen dem Wohnwagen auf der Fahrerseite und dem rechts erkennbaren Wohnmobil eingeklemmt. Dessen Eigentümer fuhr es für den Unfalleinsatz weg. Dann konnte die Feuerwehr über die Beifahrerseite an den halbseitig gelähmten Fahrer herankommen. © FMN | Christian Franz

Laut Polizei „übersprang“ der Wagen dabei noch eine Europalette und riss dann den Metallstabzaun auf der anderen Parzellenseite ein – nicht ohne die dahinter aufgestellte Schnellladesäule mit parkendem BMW anzufahren. Dann war Schluss. Allerdings kam der 72-Jährige nun weder vor noch zurück und schon gar nicht raus aus dem links und rechts verklemmten Wagen.

Der Unfallwagen des Niederländers durchbrach auf dem Schwülperaner Rasthof Rumrischkamp zwei solide Metallstabzäune und stieß dann noch an eine in Betrieb befindliche E-Schnellladesäule. © FMN | Christian Franz

Für die alarmierten Einsatzkräfte um Mario Müller aus Rothemühle kam noch hinzu, dass der 72-Jährige halbseitig gelähmt ist. Der Touran ist ein Spezialumbau für Fahrer mit Handicap.

Helfer kommt nur durch die Heckklappe ins Auto

Müller schickte einen Feuerwehrmann durch die Heckklappe in den Innenraum des Wagens, um den geschockten Fahrer zu betreuen. Glück im Unglück: Der Eigentümer des Wohnmobils, der Tankstellenpächter, war vor Ort, und konnte das riesige Gefährt zur Seite fahren. Dann brachen die Feuerwehrleute mit Hydraulik die Beifahrertür auf, um den 72-Jährigen schonend vom Fahrersitz zu bergen.

Wie durch ein Wunder blieb er unverletzt. Das bestätigten Notarzt und Rettungsdienst. Ins Krankenhaus musste der Mann nicht. Die 25 Feuerwehrleute sicherten den Unfallwagen und klemmten die Batterie ab. Wie hoch der Sachschaden ist, bleibt abzuwarten. Der Spezial-Touran ist Schrott, dazu kommen die Schäden an Wohnwagen, Wohnmobil und E-Ladesäule.

