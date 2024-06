Gifhorn. Die Beamten nehmen dem 36-Jährigen nach einer Unfallserie den Führerschein ab. Mit diesen harten Konsequenzen muss der Mann rechnen.

Dieser schwer angetrunkene Gifhorner ließ es am Freitagabend in Weyhausen richtig krachen: Bei einer Alkoholfahrt am Steuer seines VW Golf gab es kein Halten mehr. Wie hoch der Sachschaden durch die Spur der Verwüstung auf der Brückenstraße in Weyhausen ausfällt, kann die Polizei noch gar nicht genau sagen. Aber es wird teuer.

Laut Inspektion Gifhorn fuhr der 36-Jährige aus dem Landkreis Gifhorn quer durch den Ort. Der VW Golf des Mannes rempelte auf der Brückenstraße erst einen geparkten Mercedes an. Das konnte die Alkoholtour nicht stoppen. Im nächsten Anlauf rammte der Mann mit seinem Wagen einen Findling.

Das ganze Ausmaß der Fahruntüchtigkeit im Kreis Gifhorn: 2,71 Promille

Dort war erst mal Schluss. Die Polizei war zur Stelle. Dass der Mann nicht ganz nüchtern war, blieb der Streife bei der Unfallaufnahme nicht verborgen. Ein Atemalkoholtest machte aus das Ausmaß seiner Fahruntüchtigkeit deutlich: 2,71 Promille.

Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein und ordneten eine Blutprobe an. Für den VW-Fahrer wird es nach der Chaostour riskant: Es laufen Strafverfahren wegen mehrerer Delikte. Zum Glück immerhin: Verletzt wurde niemand.

