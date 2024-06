Gifhorn. Am Freitag ging es nach drei Jahren offiziell los. Darum pilgern jetzt Jugendliche selbst aus Großstädten zum Skaten nach Gifhorn.

Nun ist sie offiziell eröffnet, die modernste Skate-Anlage in der Region Gifhorn. Sie steht auf dem Aktivspielplatz des Kinderschutzbunds am Sportzentrum Flutmulde. Am Freitagnachmittag nach der Feier anlässlich des 50. Geburtstags des Kinderschutzbunds Gifhorn schnitt die Vorsitzende Claudia Klement das Band durch.

Danach zeigten Könner, was auf der Bahn alles möglich ist. Die Anlage ist so einmalig. dass es auch schon Besucher aus Hannover, Hildesheim, Helmstedt und Peine gab, sagte Lucas Gebauer vom Kinderschutzbund. Allein in Braunschweig plane man derzeit eine ähnliche Investition.

Die Skatebahn sieht so aus, wie die Skater sie haben wollten

Das Besondere an der neuen Anlage ist, dass sie von den künftigen Nutzern mit geplant und dann von einer ausgewiesenen Fachfirma in Handarbeit erstellt wurde. Und sie hat einen Rundkurs. Der Clou: Auch die weniger fachgerecht erstellte Vorgängeranlage ist noch vorhanden, als Mineralgemisch zur Bodenbefestigung. Denn die bisherige Skateranlage wurde mit Spitzhacke und Hammer von den Jugendlichen bei einer Abrissparty zerkleinert. Auf dem Mineralgemisch ist eine Stahlkonstruktion erstellt worden, die dann mit Ortbeton per Hand bedeckt wurde. Keine Kanten, keine Ecken, keine Knicke im Boden sollen den Spaß trüben.

Abends haben die Profis freie Bahn, bei Flutlicht

Gedacht ist die Anlage für Skateboarder, Inliner, Scooter- und BMX-Fahrer, nicht aber für Straßenfahrräder, erklärte Klement. Nutzen kann die Anlage jeder ab acht Jahren, von 8 bis 18 Uhr. Danach ist sie für Profis reserviert, sagte Klement. Profis werden auch demnächst auf die Anlage kommen, um Kurse zu geben, unter anderem ein ehemaliger norddeutscher Meister. Auch Lucas Gebauer und Kevin Knöfel werden ein Auge auf die Anlage haben, ab und an vorbeischauen. Die beiden Mitarbeiter des Kinderschutzbunds sind auch Skate-Experten und noch jung, für viele Nutzer also gleichzeitig auf Augenhöhe und auch Vorbilder. Zu Öffnungszeiten des Kinderschutzbunds ist Hilfe nah, falls etwas passiert.

Die Verwendung von Ortbeton macht das ganze Projekt, das innerhalb von rund drei Jahren verwirklicht wurde, auch teuer. 420.000 Euro mussten bezahlt werden. Für Nebenanlagen wie Beleuchtung, Bänke, Sprayerwände, Fahrradständer und Papierkörbe kommen weitere 60.000 Euro dazu.

Es bleibt teuer: Die neue Bahn will gepflegt werden

Auch laufende Kosten werden künftig anfallen. Denn der Boden muss alle paar Jahre versiegelt werden. Die Reinigung wird vom Kinderschutzbund übernommen. Auch einige Restarbeiten müssen demnächst noch erledigt werden, so einige Eingangsplatten direkt an der Bahn. Dank gab es von Skate-Manager Gebauer vor allem für Klement. Die hatte sich unablässig und mit Nachdruck für die Errichtung der Anlage eingesetzt. „Ohne sie wäre es nicht möglich geworden“, sagte Gebauer.

