Hankensbüttel. Ein Transporter-Fahrer soll auf der Wittinger Straße über eine rote Ampel gefahren sein und den wartenden Fußgänger beleidigt haben.

Die Polizei in Wittingen sucht nach einer Person, die am Freitagmorgen eine Beleidigung in Hankensbüttel beobachtet haben könnte. Gegen 9.40 Uhr wartete demnach ein Fußgänger an der Ampel in der Wittinger Straße auf grünes Licht. Ein von rechts kommendes Auto stand zu diesem Zeitpunkt bereits an der Haltelinie – zudem näherte sich von links ein blauer VW-Transporter mit der Stadtkennung GF und weißer Werbeaufschrift.

Als der Fußgänger beim Aufleuchten der grünen Ampel losgehen wollte, passierte der Transporter trotzdem den Überweg. Außerdem soll der Fahrer dem Fußgänger „eine beleidigende Geste“ gezeigt haben, berichtet die Polizei. Der Passant konnte das Kennzeichen des VW-Transporters ablesen.

Die Fahrerin oder der Fahrer des wartenden Autos, vermutlich ein weißer Audi, wird nun gebeten, sich bei der Polizei in Wittingen zu melden. Die Telefonnummer lautet (05831) 25200.

red