Gifhorn. Schützenkönigin Maren Niebuhr und Schützenkönig Christian Schareina schreiben Stadtgeschichte. Es bleibt nicht die einzige Sensation.

Maren Niebuhr und Christian Schareina sind das erste gleichberechtigte Schützenkönigspaar in Gifhorn. Drei Abende nach dem Ratsbeschluss von Montag wurde mit der BSK-Schützin Niebuhr die erste Schützenkönigin proklamiert. Fürs Protokoll: Mit einem besseren Teiler als der Schützenkönig Christian Schareina.

Gifhorns neuer Ester Stadtrat Johannes Laub sorgt für eine faustdicke Überraschung

Es blieb nicht die einzige Sensation des Schießwettbewerbs, erstmals in der eigenen Regie der Schützenkorps, aber in bewährter Begleitung des bis dato zuständigen Rats der Stadt. So entstammen alle acht Würdenträger des Bürgerschützenkorps. Major Karsten Ziebart, Chef des rivalisierenden Uniformierten Schützenkorps und als diensthabender Major auf dem Podest, musste heftig schlucken.

Maren Niebuhr grüßt als Gifhorns erste Schützenkönigin in die Menge. © FMN | Christian Franz

Wahnsinn auch: Den besten Schuss der Männer gab nach nicht einmal einem Jahr in Gifhorn der neue Erste Stadtrat Johannes Laub ab. Er wurde als erster Andermann ausgerufen, weil er in Westerbeck wohnt und überhaupt noch keine drei Gifhorner Jahre aufzuweisen hat. Aber wer hatte dem Verwaltungs-Vize diesen fulminanten Einstand zugetraut?

Die Proklamation vor hunderten Schützen und Schaulustigen zwischen den Korps-Sälen begann mit einiger Verspätung. Die Abläufe mit zwei parallelen Schießwettbewerben von Frauen und Männern waren eben doch neu. Zudem war der Andrang in beiden Runden groß, wie das Bürgermeister-Duo Thomas Reuter und Gunter Wachholz in Vertretung des Ersten Bürgermeisters Matthias Nerlich berichteten. Die Stadt-Spitzen wechselten sich bei der Bekanntgabe der Gewinnerinnen und Gewinner ab.

Christian Schareina ist Gifhorns Schützenkönig 2024. Er lässt sich bei der Proklamation zusammen mit den Andermännern Johannes Laub, Dennis Eckhoff und Michael Cohrs feiern. © FMN | Christian Franz

Bei den Schützinnen wurde Beate Hoffmann aus dem zweiten Damenzug des BSK mit einem 175er-Teiler erste Prinzessin. Ute Fulge aus der Waterlookapelle des BSK ist zweite Prinzessin (282). Sie stürmte mit einem lautstarken „Yeah“ das Podium. Sandra Kudelka aus dem ersten Damenzug des BSK ist dritte Prinzessin (175).

Schützenkönigin Niebuhr ist im ersten Damenzug des BSK beheimatet. Sie erzielte einen beachtlichen 55er-Teiler.

Bei den Männern entstammt König Christian Schareina der Jungen Garde. Er erzielte einen 195er-Teiler. Als bester Männer-Schütze trug sich Erster Stadtrat Laub in die Chronik ein. Er ist Mitglied des ersten Zugs im BSK. Wahnsinn: Auch die zwei weiteren Andermänner kommen aus diesem Zug. Auch der Gamsener Dennis Eckhoff schoss mit einem 184er-Teiler besser als der König, ebenso wie der dritte Andermann Michael Cohrs (192). „Ein sehr enges Rennen“, wie Bürgermeister Reuter anmerkte. Nur erfüllte Schareina als einziger alle Bedingungen der Schützenordnung.

Das erste Hoch des Abends kommt von der neuen Schützenkönigin

Seine Freude trübte das keineswegs. „Ich danke euch!“, rief der junge König völlig überwältigt in die Menge. Wie die Königin beschwor er Eintracht und Bürgersinn. Bei Maren Niebuhr kullerten ein paar Freudentränen, als sie dem jubelnden Publikum zurief. „Heute ist ein besonderer Tag! Zum ersten Mal in der Geschichte Gifhorns haben wir eine gleichberechtigte Schützenkönigin.“ Sie werde ihre neue Rolle in Eintracht und Bürgersinn ausfüllen, versprach Niebuhr. Und dann brachte sie erst zaghaft, dann aber immer kräftiger, das erste Hoch des Abends auf die Stadt Gifhorn aus.

Bevor sich der romantische Fackelumzug zum Marktplatz in Bewegung setzte, wandte sich USK-Major Karsten Ziebart angesichts der 8er-Riege der Bürgerschützen an die Gifhorner und auch an seine Korpsmitglieder: „Leute, was habt ihr mit mir gemacht?“ Doch ungeachtet aller Rivalität gelte nun für das neue Schützenjahr: „Maren und Christian sind unsere gemeinsame Königin und König.“

BSK und USK, Frauen und Männer. Alle Gifhorner.

