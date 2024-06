Gifhorn. Literarische und musikalische Abende locken beim 30. Lesesommer nach Steinhorst. Dieses Programm erwartet die Gäste.

Das 30-jährige Jubiläum des Lesesommers des Vereins der Freunde und Förderer des Erich-Weniger-Vereins aus Steinhorst geht mit seinen drei Veranstaltungen in die letzte Runde. Eine bunte Mischung aus literarischen und musikalischen Abenden erwartet die Gäste.

Kasseler Herrenkonfekt spielt in Gifhorn

Am Freitag, 21. Juni, wird das „Kasseler Herrenkonfekt“ um 19.30 Uhr mit dem Programm „Die Männer sind schon der Liebe wert“ im Erich-Weniger-Haus erwartet. Das ewige Locken des Weibes hinterlasse beim Manne so manche Spuren – durchaus auch musikalische, heißt es in der Ankündigung. „Leidend, schmachtend, eifersüchtelnd, cholerisch, romantisch und vor allem unterhaltsam singen, klimpern und trompeten sich Florian Brauer und Urban Beyer durch die Lieder der Comedian Harmonists, Friedrich Holländer, Bing Crosby und vieler anderer Vertreter des vermeintlich starken Geschlechts.“

Gifhorns Lesesommer im Garten

Am Mittwoch, 26. Juni, findet der „Der Lesesommer im Garten“ statt. Bücher über britische Gartenlust – vorgestellt von Jens Haentzschel und gelesen von Hermann Wiedenroth. Jens Haentzschel, bekannt als Moderator der Sendung „MDR Garten“, hat bereits in verschiedenen Sendungen viele Gartenbücher vorgestellt und für den Lesesommer seine ganz individuelle Auswahl getroffen. Im Mittelpunkt sollen demnach Bücher stehen, die den Ausflug ins Mutterland des Gärtnerns – nach England – perfekt vorbereiten. Neben Ratgebern werden auch Lesebücher und Bildbände im Gespräch mit Gunhild Posselt, Vereinsvorsitzende, präsentiert.

Hermann Wiedenroth wird an diesem Abend einem englischen, altersgrantigen Gärtner seine Stimme leihen und zurückblicken auf sein Leben im Garten von Lady Chateris. Die Buchhandlung Ulrich aus Hankensbüttel bietet alle vorgestellten Bücher direkt vor Ort an.

Tina Ruland liest in Gifhorn aus ihrem neuen Buch

Tina Ruland liest am 28. Juni in Steinhorst aus ihrem Buch „Move my Heimat“. © FMN | Peter Mueller

Den Lesesommer schließt in diesem Jahr Tina Ruland ab. Sie liest aus ihrem Buch „Move my Heimat“ am Freitag, 28. Juni, um 19.30 Uhr. Abenteuer, Erfahrungen und jeden Tag etwas Neues, so sei das Lebensgefühl von Tina Ruland, heißt es. Daher packt sie mit ihrer Familie die nötigsten Sachen, lässt minutiös getaktete Reiseabläufe hinter sich und bricht zu einem außergewöhnlich ungeplanten Familientrip auf.

Einmal um die ganze Welt mit Sack und Pack – das ist eine Herausforderung nicht nur für planungsverliebte Pauschalurlauber, sondern auch für die abenteuererprobte Tina Ruland und ihre Familie. „Sie entdeckt neue Kulturen, die Schönheit fremder Orte – und doch wird ihr klar, dass sie nichts auf der Welt mehr braucht als ihre Familie um sich“, so die Veranstalter. „Mit einem Augenzwinkern, der nötigen Prise Selbstironie und dem Mut, sich auf Neues einzulassen, geht Tina Ruland zusammen mit den Gästen auf Weltreise.“

Alle Veranstaltungen finden im Verein der Freunde und Förderer des Erich-Weniger-Vereins in der Marktstraße 20 in Steinhorst statt. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

