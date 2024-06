Eischott. Der Fahrer aus Wolfsburg schlitterte auf nasser Straße in den Graben und kollidierte mit einem Baum der Allee. Er kam verletzt ins Klinikum.

Auf der Strecke zwischen Velstove und Eischott ist am Mittwochmorgen ein Auto gegen einen Baum geprallt. Der 30-jährige Fahrer aus Wolfsburg kam in das dortige Klinikum.

Alarmiert wurden die Feuerwehren aus Eischott, Ehra-Lessien und Parsau/Ahnebeck um kurz nach 5 Uhr. Der Autofahrer war auf regennasser Fahrbahn in Richtung Eischott unterwegs gewesen. Kurz nach der scharfen Rechtskurve kam er alleinbeteiligt von der Velstover Straße ab und schleuderte in den Straßengraben der Gegenfahrbahn. „Aufgrund der Aufprallwucht drehte sich der Wagen danach noch mit der Beifahrerseite gegen einen massiven Alleebaum“, erklärt Feuerwehr-Sprecher Michael Gose.

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Einsatzleiter Steffen Buerke übernahm mit der Feuerwehr aus Eischott zunächst die Patientenbetreuung – der unter Schock stehende 30-Jährige war ansprechbar und nicht eingeklemmt, hatte jedoch eine blutende Platzwunde am Kopf und klagte über starke Rückenschmerzen. Gemeinsam mit der Wolfsburger Berufsfeuerwehr, dem Rettungsdienst und einem Notarzt wurde der Mann „möglichst patientenschonend“ gerettet. Zur Abklärung der Verletzungen fuhr ein Rettungswagen den Wolfsburger ins Krankenhaus.

Viel los auf der Strecke zwischen Velstove und Eischott. Die Polizei leitete den Verkehr halbseitig an der Unfallstelle vorbei. © Kreisfeuerwehr Gifhorn | Michael Gose

Die Feuerwehr Ehra-Lessien übernahm parallel das Abklemmen der Fahrzeugbatterie des Unfallwagens und kontrollierte gemeinsam mit den Eischotter Kameraden auf auslaufende Betriebsstoffe, was nicht der Fall war.

Unfall zwischen Eischott und Velstove: Polizei führt Verkehr halbseitig vorbei

Gemeindebrandmeister Frank-Friedrich Mosel fand bei der Einsatznachbesprechung lobende Worte für die gute Zusammenarbeit zwischen der Berufsfeuerwehr aus Wolfsburg und den Freiwilligen Feuerwehren der Samtgemeinde Brome. Aufgrund der Nähe zum Stadtgebiet Wolfsburg hatte die Gifhorner Leitstelle zusätzlich Kräfte von dort angefordert. Alle Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten bereits nach knapp einer Stunde wieder ein.

Die Polizei übernahm bis zum Eintreffen des Abschleppdienstes gegen 6.30 Uhr die Einsatzstelle und führte den Verkehr an der bis dahin halbseitig gesperrten Straße vorbei, sodass es nur zu kleineren Einschränkungen im morgendlichen Berufsverkehr kam. Am Unfallwagen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Zur Ermittlung des Unfallhergangs hat die Polizei die Spuren an der Unfallstelle aufgenommen.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Gifhorn lesen:

Täglich wissen, was in Gifhorn passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Gifhorn-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red